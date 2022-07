Max30, il tour dei palazzetti: quali sono le date tra autunno 2022 e primavera 2023? Il concerto più a sud è ad Eboli

Come vola il tempo!

Sono passati già 30 anni daglii esordi degli 883 di Max Pezzali e a partire da novembre il cantante rappresentante dello spirito del tempo degli anni ’90 gireà i palazzetti di mezza Italia per celebrare questo anniversario.

Era infatti il 1992 quando usciva ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, album capace di raggungere il primo posto della classifica italiana e di segnare un’epoca.

E se in occasione del ventennale diversi artisti tricolore (per lo più rapper) hanno trbutato l’album con una sorta di album “reprise” (‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012’) quest’anno è tempo di celebrarlo con un tour dei palazzetti.

D’altra parte gli 883 (ma anche Max Pezzali in solitaria) hanno sempre riempito i palazzetti e questo atunno le cose non andranno differntemente.

Ma quali sono le date di questo tour?

Andiamo a vederle assieme.

Max30, il tour dei palazzetti: tutte le date

Martedì 29 novembre 2022 – MILANO @Mediolanum Forum

Giovedì 08 dicembre 2022 – ROMA @Palazzo dello Sport

Lunedì 20 marzo 2023 – TORINO @Pala Alpitour

Giovedì 23 marzo 2023 – BRESCIA @Brixia Forum

Mercoledì 29 marzo 2023 – BOLOGNA @Unipol Arena

Venerdì 31 marzo 2023 – FIRENZE @Mandela Forum

Venerdì 07 aprile 2023 – Eboli (SA) @Palasele

Come è possibile notare questo tour vedrà Max Pezzali cantare per lo più nel centro-nord d’Italia, con la tappa più a sud in provincia di Salerno.

E proprio coe qualcuno più importante, anche Max s’è fermato ad Eboli.

