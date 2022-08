GF Vip 7, novità di Alfonso Signorini sul cast: “Segreto fin dall’inizio del programma”

Alfonso Signorini lancia una novità sul cast del GF Vip 7: sarà segreto fin dall’inizio

Novità per il Grande Fratello Vip di quest’anno: il cast rimarrà segreto fin dall’inizio del programma. Lo ha annunciato lo stesso Alfonso Signorini tramite il suo account Instagram: “Mi chiedete in tanti di avere nuovi indizi e tra poco ne partirà uno. E poi da qui a settembre ne seguiranno altri. Però voglio dire che ci sarà una novità. Quest’anno il cast, praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma per quanto sarà possibile”.

A quanto pare, il conduttore del reality show di Canale 5 ha spiegato di aver preso questa decisione del cast segreto, poiché i telespettatori sarebbero molto bravi ad indovinare i nomi dei partecipanti tramite indizi e quindi vorrebbe rendere il tutto più complesso. Signorini però ha fatto sapere che gli indizi torneranno presto e dunque ci saranno sicuramente altri 2 o 3 nomi “palesi”.

Di solito un mese prima dell’inizio il cast è 50 % ufficializzato e l’altra metà in fatto di nomi quasi certi si è ancora in attesa di conferma. Per ora, i nomi primi ufficiosi sono solamente 3: Chadia Rodriguez (indizio della borsetta pubblicato da Signorini su Instagram), Antonino Spinalbese (portachiavi con attaccato un ciuccio forse di Luna Mari, figlia avuta da Belen Rodriguez) e George Ciupilan (bracciale indizio sugli account del conduttore). Unico concorrente confermato pare essere Giovanni Ciacci, annunciato dallo stesso Alfonso Signorini su Chi, dove si parla della sua partecipazione al GF Vip per portare il tema ancora spinoso dell’HIV.

