Gaffe a luci rosse a Morning News: “Pure la patata si è rinfrescata”

Nella puntata di martedì 9 agosto 2022 di Morning News, programma condotto da Simona Branchetti su Canale 5, è giunta una gaffe a luci rosse in diretta. Il fatto è accaduto durante un servizio realizzato in una spiaggia di Ostia per raccontare come passano l’estate gli anziani. A quel punto, l’inviata Giorgia Ceccacci ha chiesto ad un gruppo di bagnanti come stanno cercando di affrontare queste giornate estive di caldo afoso. Una delle intervistate è intervenuta per raccontare come si è rinfrescata, facendo un bagno in mare in maniera piuttosto particolare.

“Siamo in diretta. Allora vi siete rinfrescate?” ha chiesto l’inviata Ceccacci alle bagnanti. “Sì” hanno gridato in gruppo le donne in diretta a Morning News. Qualcuna però è intervenuta e ha dichiarato: “Ci siamo rinfrescate benissimo. Pure la patata si è rinfrescata”. Dopodiché, la protagonista si è porta la mano davanti la bocca perché si è resa conto della gaffe piuttosto piccante in diretta. “Va bene, lasciamo perdere” ha infine pronunciato la Ceccacci con un lieve imbarazzo.

Nel frattempo, in studio si sentivano risate tra gli ospiti. La gaffe a luci rosse è diventata virale sui social, tra meme e commenti ironici. “La signora dopo aver detto alla giornalista che pure la patata si è rinfrescata” ha commentato una telespettatrice, condividendo un meme di una signora con espressione stupita.

La signora in spiaggia dopo aver detto alla giornalista che pure la patata si è rinfrescata pic.twitter.com/F1pRtYY6pB — Il farmacista di Lavagna (@neodie) August 9, 2022

“Sto morendo per la signora che continua ad urlare “pure la patata” ha cinguettato un altra, condividendo il video della gaffe in questione.

Sto morendo per la signora che continua ad urlare “pure la patata” ? https://t.co/hwHWLajBMp — gi4dx (@j4deex) August 9, 2022

“Felice per la tua patata” ha infine scritto un telespettatore soddisfatto su Twitter.

Felice per la tua patata ? https://t.co/ktyjK57AJo — C:\NicoFarella.sys (@nicofarella) August 9, 2022

