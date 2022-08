Ciao Darwin 9 in rampa di lancio: tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

Nella prossima stagione televisiva troverà spazio anche Ciao Darwin, il celebre programma condotto da Paolo Bonolis che è ormai giunto alla sua nona edizione.

Ancora una volta sarà Bonolis al timone dell’ormai iconico varietà e game show dove due squadre, che rappresentano categorie umane agli antipodi, si sfidano per scoprire chi è più “forte”, basandosi sulla teoria evolutiva di Charles Darwin. Attualmente il famoso conduttore è in vacanza alle Baleari, così da ricaricare le batterie in vista della nuova edizione del programma. La regia di Ciao Darwin 9 è stata nuovamente affidata a Roberto Cenci.

Stando a quanto trapelato nelle indiscrezioni, pare che Cenci si trovi in vacanza assieme a Bonolis (che è alle Baleari con la sua famiglia, ndr) anche per programmare al meglio la nuova edizione di Ciao Darwin, dove saranno ovviamente presenti tutti gli ingredienti classici del format ma anche qualche novità.

Vedremo quindi gli ormai consueti giochi e le prove da superare, con la presenza fissa di Madre Natura e della macchina del tempo. Non può mancare, ovviamente, Luca Laurenti, fedelissima spalla di Paolo Bonolis da ormai molti anni.

Le puntate di Ciao Darwin 9 verranno registrate durante i mesi autunnali per poi essere trasmesse in prima serata. Al momento non ci sono altri dettagli sulla nuova edizione, ma di certo nei prossimi giorni ne sapremo di più.

