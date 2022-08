Anticipazioni BellaMa, quando andrà in onda? Chi partecipa? Come funziona?

Tra le ‘chicche’ della nuova stagione televisiva di Rai 2 c’è anche BellaMa’, il talent condotto da Pierluigi Diaco che metterà di fronte i più giovani con i loro genitori e i loro nonni in un confronto generazionale tutto da vivere.

La prima puntata di BellaMa’ è prevista per il prossimo 12 settembre. Il programma andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:15. Come accennato, i partecipanti saranno sia appartenenti alle giovani generazioni, che vengono spesso identificati come Generazione Z, che i cosiddetti ‘boomer’, vale a dire i nati tra il secondo dopoguerra e gli anni ’60.

Vedremo quindi dieci tra ragazze e ragazzi, tutti influencer, YouTuber, TikToker e blogger di un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, e poi i Boomer over 55. Entrambe le categoria dovranno mostrare ciò che riescono a realizzare tramite i social, partecipando anche alle interviste del conduttore Pierluigi Diaco e rendendosi protagonisti di un talk.

In ogni puntata ci sarà una sfida tra un rappresentante della Generazione Z e un boomer: il game show consisterà in tre prove di cultura generale che terranno conto anche al diverso grado di conoscenza dei due sfidanti. I like sui social giocheranno un ruolo determinante per arrivare alla fine della stagione, quando verranno nominati i BellaMa’ dell’anno, sia tra i ragazzi che tra gli over 55.

Infine, sarà presente anche una cover band che interpreterà due pezzi in ogni puntata, uno del periodo della Generazione Z e l’altro un classico dei boomer riadattato in chiave moderna.

