Benedetta Radaelli è sposata? Cosa sappiamo della vita privata della giornalista Mediaset

Tra le giornaliste sportive più apprezzate dai telespettatori c’è sicuramente Benedetta Radaelli, redattrice di Sport Mediaset, da sempre appassionata di calcio. Un amore, quello per questo sport, che le deriva direttamente dalla sua famiglia, composta da inguaribili calciofili.

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, Benedetta Radaelli ha cominciato a muovere i suoi primi passi in televisione con l’emittente Italia 7 Gold. Nel 2008 ha poi avviato la sua carriera all’interno di Mediaset. Dal 2006 al 2014 ha collaborato anche con Milan Channel: la giornalista, infatti, è di fede rossonera.

Dal 2018 al 2020 la Radaelli è stata redattrice e collaboratrice per Mediaset TGCOM 24 ed e poi diventata redattrice del Gruppo Mediaset. Gli appassionati di calcio la apprezzano per la sua bravura e per l’elevata preparazione. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Sul suo profilo Instagram, che pure risulta seguito da circa 70.000 follower, la 42enne Benedetta Radaelli non condivide molti momenti intimi. Tuttavia, di recente sono comparsi alcuni post assieme all’allenatore Andrea Maldera, a cui la giornalista ha dedicato anche delle parole molto dolci.

Maldera è conosciuto soprattutto dai tifosi del Milan, dato che è stato allenatore delle giovanili e match e training analyst del Milan allenato da Massimiliano Allegri, Leonardo, Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui