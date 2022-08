Coldplay in tour in Italia nel 2023: quando escono i biglietti?

C’è grande, grandissima attesa per il tour mondiale dei Coldplay.

L’attesa è grande, grandissima, perché il gruppo londinese suonerà anche in Italia, nel 2023.

Ma andiamo con ordine: il tour mondiale 2022/2023 dei Coldplay (legato all’album ‘Music of the Spheres’, il nono in studio della band) inizia domani – 23 agosto – da Glasgow, in Scozia.

Dopo un’ulteriore data scozzese, i Coldplay si sposteranno in Sud America a partire dal 10 settembre. In ordine: Brasile, Perù, Colombia, Cile, nuovamente Brasile ed Argentina.

Pausa nel tour dall’8 novembre (ultima data in Argentina, presso lo stadio del River Plate: per lo più i Coldplay suoneranno in stadi) al 17 maggio, quando si tornerà in Europa: Portogallo, Spagna, Regno Unito e – finalmente – le date italiane.

Su cui torneremo fra poco, per completare prima il quadro generale (e perché magari siete interessati a qualche altra data in giro per il mondo – i biglietti in molti casi sono ancora disponibili).

Dopo l’Italia, sarà il turno di Svizzera, Danimarca, Svezia e Olanda (l’ultima data il 16 luglio 2023 presso la Johan Cruijff Arena).

Coldplay in Italia nel 2023: dove e quando? Come ottenere i biglietti?

Ma veniamo a noi.

Le date italiane sono a fine giugno, in concomitanza con l’inizio dell’estate.

La prima data sarà al Diego Armando Mardona di Napoli, il 21 giugno.

Le altre due sarnno a San Siro, a Milano, il 25 e il 26 giugno.

Per acquistare i biglieti, sarà possibile farlo dal 25 agosto – attraverso il sito ufficiale dei Coldplay (nella pagina dedicata al tour, cui potete accedere cliccando qui).

