Marco Damilano è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del giornalista

Marco Damilano è senza dubbio uno dei giornalisti più noti, anche grazie alla sua partecipazione al programma di La7 Propaganda Live. Tuttavia Damilano è spesso presente anche in molti talk-show politici, dove riesce sempre a fornire un punto di vista molto lucido ed esaustivo: lo vediamo frequentemente su Dimartedì, Maratona Mentana, Agorà e Tagadà

Nel corso della sua carriera ha avuto moltissime collaborazioni ed è stato appena ingaggiato dalla Rai per una striscia quotidiana di informazione intitolata Il cavallo e la torre, che va in onda su Rai 3 da ieri, lunedì 29 agosto. Inoltre, dallo scorso 27 giugno il giornalista è editorialista del quotidiano Domani.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Marco Damilano? Sono in molti a chiedersi se il giornalista nato a Roma il 25 ottobre 1968 sia sposato e se abbia figli. Sugli aspetti della sua vita privata Damilano è riservatissimo, tanto che anche sui suoi profili social è praticamente impossibile reperire qualche informazione sulla sua famiglia.

Stando ai rumors, pare che Marco Damilano sia effettivamente sposato, anche se non si conosce alcun dettaglio sulla sua partner e sono pochissimi gli scatti in cui il giornalista e la sua compagna sono insieme. Al momento non è chiaro nemmeno se i due abbiano figli.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui