Uomini e Donne, perché la prima puntata della nuova edizione è rinviata?

Ecco il motivo per cui la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne è rimandata

Ormai manca poco per la nuova edizione di Uomini e Donne, già annunciata il 19 settembre 2022. A quanto pare, però, gli autori del programma hanno dovuto rimandare la data d’esordio e lo ha comunicato Trashitaliano su Twitter. Per quale motivo? La puntata è stata rinviata a martedì 20 settembre, poiché Mediaset ha deciso mandare in onda su Canale 5 i funerali della Regina Elisabetta II.

Quindi, Uomini e Donne tornerà il giorno dopo alle ore 14:45, mantendendo la stessa formula dell’anno scorso: Trono Over e Trono classico uniti. A commentare i troni, ci saranno come sempre gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, assieme alla conduttrice Maria De Filippi, ormai veterana del programma. Per quanto riguarda i tronisti, sono quattro: Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri, Lavinia, una studentessa di 28 anni originaria di Roma ed è un volto sconosciuto al programma. Gli uomini invece sono Federico N, un ingegnere aeronautico dai seducenti occhi azzurri e dal carattere deciso e Federico S, odontotecnico piuttosto simpatico e verace.

Per gli over, invece ci saranno Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, che ha sempre discusso con la sua ormai ex compagna Ida Platano e la veterana Gemma Galgani, protagonista dei battibecchi con la Cipollari.

