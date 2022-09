Back to School 2023: quando andrà in onda? Chi condurrà? Chi saranno i ripetenti?

Tra i tanti programmi che dovrebbero tornare in onda in questa nuova stagione televisiva c’è anche Back to School, che ha ottenuto grandi consensi nella prima edizione anche grazie all’ottima conduzione di Nicola Savino.

Back to School mette alla prova 25 personaggi famosi dello spettacolo, che dovranno sottoporsi all’esame di quinta elementare di fronte ad una vera commissione d’esame. Da chi si fanno aiutare i 25 personaggi noti per evitare figuracce e passare l’esame? Ovviamente dai bambini delle elementari – in tutto un gruppo da 12, ndr – che vengono identificati come Maestrini.

Ma quando vedremo finalmente in onda la seconda edizione di Back to School? Stando a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni sembra proprio che bisognerà attendere il 2023 per assistere alle nuove puntate del programma. Al timone della trasmissione non troveremo più Nicola Savino, che ha deciso di terminare la sua esperienza con Mediaset e cominciare una nuova avventura con Tv8, dove è chiamato a condurre un nuovo game show, 100% Italia.

Al posto di Nicola Savino ci sarà Federica Panicucci: un’ottima scelta quella di Mediaset per rimpiazzare al meglio Savino, dato che la conduttrice 54enne di Cecina è molto apprezzata dai telespettatori. Tra i ripetenti sembrano confermati i nomi di Natasha Stefanenko, Soleil Sorge, Valeria Marini, Ricky Tognazzi e Ivan Cattaneo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui