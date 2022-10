American Pie verso il reboot? Ma che fine ha fatto la mamma di Stifler?

Una notizia che ha mandato ovviamente in visibilio i fan di American Pie. La celebre saga che ha fatto divertire e appassionare un’intera generazione a cavallo tra i ’90 e i 2000 sta per tornare al cinema con un nuovo film.

Si tratta di un reboot, anche se al momento non sono emersi dettagli significativi sulla trama: tuttavia, stando ai rumors, sarà basata su un’idea originale di Sujata Day, attrice, modella e sceneggiatrice americana che abbiamo visto in diversi film. Sempre le indiscrezioni rivelano che il reboot di American Pie sarà prodotto dalla Universal 1440 Entertainment.

American Pie, uscito nel 1999, si è rivelato un successo enorme: con un budget di soli 11 milioni di dollari ne ha ottenuti 235, consentendo a tutti gli attori del cast di diventare famosissimi. Tra questi c’è anche Jennifer Coolidge, l’iconica mamma di Stiffler che si lancia in rapporti sessuali molto passionali con il giovane Paul Finch.

Cosa fa oggi Jennifer Coolidge? L’attrice è comparsa in molte serie di successo, tra cui 2 Broke Girls, Joey e La vita segreta di una teenager americana. Inoltre ha preso parte a tantissimi film oltre ai sequel di American Pie: l’abbiamo infatti vista in Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, Come ti ammazzo l’ex, L’uomo dei miei sogni, Zoolander e Austin Powers – La spia che ci provava. Inoltre, la Coolidge è comparsa anche nel recente Una donna promettente, film vincitore di un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

