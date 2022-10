GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 5: “Che imbarazzo!”

Sono sinceramente in imbarazzo a commentare la puntata di ieri del GF Vip. Io i reality li amo e so cosa guardo, e cioè programmi trash, che hanno il semplice scopo di intrattenere, non di educare o creare esempi per nessuno, e vanno visti con questo spirito. Purtroppo quest’anno è successa una cosa talmente grave che non si può non parlarne e non condannare il comportamento dei concorrenti. Odio quando nei reality si usano parole come bullismo, omofobia o razzismo, perché ripeto vanno presi con leggerezza ma per la prima volta in 20 anni, la parola bullismo ci sta alla perfezione. Che stretta al cuore l’ultimo confessionale di Marco Bellavia, che pugno nello stomaco vederlo steso su quel pavimento mentre gli altri suoi coinquilini passavano indifferenti. Che brutta pagina di TV, che brutto spettacolo. Mi ha fatto piacere che Alfonso Signorini abbia detto che la colpa di quanto è accaduto per prima è sua, degli autori e dei medici che hanno fatto i colloqui con Marco. Giusto che si siano presi le loro responsabilità. Questo ovviamente non giustifica i concorrenti e il loro orrido comportamento! Lo hanno isolato, deriso, umiliato e bullizzarlo e più lui chiedeva un aiuto più loro lo allontanavano. Giusta l’espulsione di Ginevra Lamborghini perché in qualsiasi contesto la si piazzi, la frase “si merita di essere bullizzato” non si può sentire! Sarebbe stato altrettanto giusto espellere anche Ciacci, Gegia, Wilma Goich e Charlie Gnocchi, perché i loro comportamenti sono stati brutti tanto quanto la frase di Ginevra. Ciacci ci ha pensato il pubblico a spedirlo a casa sua, con un televoto flash e dopo come si è comportato spero si eclissi. Mentre Wilma e Charlie sono stati graziati, anzi peggio sono passati come quelli che hanno cercato di aiutare Marco, quando hanno detto anche loro cose gravissime! Ma la cosa peggiore è che i vipponi non hanno capito nulla, non hanno capito la gravità delle loro azioni, tanto che dopo la puntata si lamentavano per come sono stati trattati. Charlie ha avuto il coraggio di dire che il gf con le punizioni è stato troppo duro… Io in tutto questo spero che Marco si riprenda e possa andare in studio per parlare delle malattie mentali, perché è importante parlarne tanto quanto è stato importante parlare di sieropositività.

Io continuerò a commentare il GF, sono sincera, per lavoro perché per la prima volta in 20 anni abbandonerei volentieri la visione, anche perche per me questo cast ormai è compromesso. Quando racconteranno le loro storie, anche belle e intense per carità, io penserò “sì ok ma come ti sei comportato con Marco?”

Difficile andare avanti lo ammetto

Sperando di ricominciare a sorridere vi dò appuntamento alla prossima opinione, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, per stavolta niente meme

(Ma una grafica che fa riflettere)

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui