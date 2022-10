Orietta Berti, com’è cambiata nel tempo | La cantante s’è mai ritoccata?

Orietta Berti sta ricoprendo il ruolo di opinionista nel Grande Fratello Vip 7 al fianco di Sonia Bruganelli. La cantante ha preso il posto di Adriana Volpe, mentre la moglie di Paolo Bonolis è stata confermata. Icona della musica italiana Orietta Berti, una voce unica e che ha regalato delle emozioni e delle sensazioni che non si possono dimenticare. L’opinionista come è cambiata nel tempo?

I cambiamenti di Orietta Berti

Secondo alcune voci, anche Orietta Berti ha ceduto al bisturi. Secondo le voci del web, la nostra Orietta Berti negli anni avrebbe fatto ricorso a qualche piccolo aiuto per combattere qualche segno dell’età. Soprattutto la zona del viso sembra che abbia ricevuto qualche piccolo intervento, a livello estetico, per poter migliorare qualche imperfezione. Alcuni settori in particolare, secondo quanto mostrato qualche tempo fa da Striscia la Notizia, sembrerebbe che abbiano ricevuto diversi interventi locali per poter rimpolpare delle sezioni che col tempo tendono verso il basso. Di seguito un confronto con il passato prendendo in considerazione una foto in bianco e nero.

Inoltre, anche le palpebre, pare che siano state leggermente tirate un poco su per cercare di evitare la cosiddetta “palpebra calante” che può sopraggiungere quando si è un po’ in là con gli anni e avrebbe rimpolpato alcuni punti del suo viso, per un effetto antiage. Ecco un altro confronto con tre istantanee nelle quali appare ritratta Orietta Berti.