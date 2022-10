GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 8: “Si può cambiare il cast?”

Lo so, le prime puntate ero tutta un “mamma che cast pazzesco, non davo due lire a questo cast e invece…”. Ok lo ammetto ho toppato, faccio un mea culpa. Io ieri sera mi sono addormentata due volte durante la puntata, mamma che noia ragazzi! Il bello è che ci sarebbero cose interessanti da farci vedere, ma no preferiscono parlarci di Gegia e del suo Mark Caltagirone 2.0, dell’interessamento fake tra Ginevra e Antonino, di Antonino conteso da tutte le donne… Cioè è una settimana che sparlano e imitano il modo di parlare di Nikita, ma mostrate i video e creiamo il casino no? È successo il finimondo per il massaggio fatto da Antonella al c**o di Antonino, creando gelosia in Edoardo, ma fatelo vedere no??? Ma che ce frega a noi del Turco di Gegia???

Signorini poi sta in fissa per le coppie e cerca di crearle a suo piacimento, anche se gli interessati quasi quasi si schifano: ci triturò le bolas con Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, e poi con Soleil e Alex, quando era palese che non ci fosse nulla tra loro, eh ma lui vedeva quella luce negli occhi… Quest’anno è la volta di Ginevra e Antonino. Lei fidanzata e lui che in casa continua a dire che è solo un’amica. Addirittura ieri per compiacere i fan invasati della ship, Ginevra ha fatto intendere una crisi in atto col fidanzato, ma per fortuna c’è in studio Giulia Salemi che grazie ai twitterini, ha smontato tutto mostrando un video di poche ore prima della diretta, in cui Ginevra era a casa del fidanzato. Quello a esserci rimasto più male ovviamente è stato Alfonso. Le sorprese l’ho già detto mi fanno addormentare ma la mamma di Luca, è stata favolosa. Mi ha fatto morire tra un “certo che dicono che sei un piagnone” e un “Stai sempre a piagne per Soraia” per arrivare a “l’ho portato dal sacerdote perché era tremendo e pensavo fosse indemoniato” che mi ha fatto sputare un polmone: le sorprese dovrebbero essere così, sì emozionanti ma anche un po’ spiritose.

Ho trovato di pessimo gusto il far credere da più puntate che tra Elenoire e Attilio ci fosse stato qualcosa di intimo anni fa, e ancora più di pessimo gusto ho trovato il ridacchiare di Signorini mentre Attilio spiegava di non ricordare il loro incontro perche quella sera conobbe la sua compagna.

In nomination, ci sono Nikita, Antonino e Giaele, bisogna eleggere il preferito e non uscirà nessuno, io voterò Nikita, che negli ultimi giorni è stata molto attaccata, alle spalle da Elenoire, Cristina Antonino e Antonella, e quindi voglio vedere i loro fegati scoppiare.

Sono felice perché dopo le cadute fatte, Carmen Russo è stata dimessa dall’ortopedia ed è tornata in studio.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ottava puntata

