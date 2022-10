Reazione a Catena, il torneo dei campioni 2022: quando inizia? Quali squadre parteciperanno? Come funziona?

L’ultima stagione di Reazione a Catena è stata forse una delle più apprezzate dai telespettatori, che hanno seguito con passione le varie puntate e hanno avuto modo di scoprire tanti nuovi campioni.

Reazione a Catena sta per chiudere i battenti per quest’anno, ma prima di lasciare il suo affezionato pubblico il programma avrà una sorta di spin-off. Stiamo parlando del torneo dei campioni 2022, che verrà condotto anche in questo caso da Marco Liorni.

Nell’evento, che prende esattamente il nome di Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022, vedremo sfidarsi i migliori campioni di quest’ultima edizione. Saranno in tutto sette le puntate speciali che si articoleranno lungo una settimana e che vedranno otto squadre contendersi il titolo di ‘Squadra vincitrice del Torneo dei campioni 2022’.

Ma quali sono i team che prenderanno parte all’evento? Come spiegato nel regolamento sono ammesse le squadre che hanno avuto la possibilità di disputare almeno 2-3 serate di Reazione a Catena, oltre ad aver vinto un ricco montepremi. Si comincia con i quarti di finale (quattro puntate), per poi arrivare alle semifinali (due puntate) e alla finalissima. In base ad un coefficiente che determinerà la classifica di partenza, la prima sfiderà l’ottava, la seconda sfiderà la settima, la terza se la vedrà con la sesta e infine la quarta battaglierà con la quinta.

Le vincite ottenute nei vari turni andranno a sommarsi al montepremi della finalissima. Il torneo dei campioni 2022 si svolgerà dal 24 al 30 ottobre: tra i team scelti figurano i Tre Gemelli, gli Affiatati, i Dammi il La, i Monelli, i Terno Secco e le Tre e un Quarto.