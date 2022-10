GF Vip 7, dove vive l’icona trans Elenoire Ferruzzi?

Ecco dove abita l’icona transgender Elenoire Ferruzzi del Grande Fratello Vip 7

Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti che sta facendo maggiormente discutere al GF Vip 7. Oltre alle sue difficoltà che ha dovuto affontare nella sua vita, non tutti sanno che ora vive a Milano in una casa bellissima, che ha sempre desiderato nonostante suo padre fosse contrario a questa scelta e gli disse di arrangiarsi da sola. L’icona trans infatti prima viveva a Laveno, in una casa piuttosto piccola in zona Viale Monte Nero e suo padre appena venne sapere della notizia gli comprò la casa tanto desiderata.

Ferruzzi si è confidata con i suoi compagni d’avventura al GF Vip 7 e ha dichiarato sulla sua nuova vita: “Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via”. L’icona transgender ha inoltre confidato di abitare a CityLife, con la donna di servizio, che non vede quasi mai poiché avrebbe la sua casa, il suo bagno. Non solo: pare che le spese condominiali sarebbero piuttosto costose e si aggierebbero intorno ai 2000 euro al mese. Infine, Ferruzzi ha confessato ai compagni: “Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”. Insomma, si può dire che i comfort di sicuro non le mancano affatto.