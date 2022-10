GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 9: “Asfalto fresco!”

Ma io ieri sera ho goduto come un riccio! Devo dire che Sonia mi ha dato tante soddisfazioni! Quest’anno a differenza dello scorso, guarda il live e si vede. Sempre puntuale nei suoi interventi, non sbaglia un colpo.

Ragazzi miei ma quanto se la crede Antonino? Il grande uomo che fa poi le provocazioni da 12enne? Ma meno male ieri gli hanno abbassato un po’ la cresta mamma mia. Mo perché è stato con Belen sempre il mejo f**o del mondo! Lui e Antonella sono stati pietosi nei confronti di Edoardo, e giustamente lui è stato asfaltato e Antonella non sarà più la preferita del pubblico,ci scommetto. Ma si può perché non ti è piaciuta la motivazione alla nomination, strusciarti, dormire abbracciato, farti le coccole, con la tipa che sta intavolando una storia con il tuo rivale? Ma poi sei proprio buono a dire che lo fai apposta per punirlo… Ma chi sei??? E Antonella non è stata certo migliore, ma io sono convinta che in realtà a lei piaccia Antonino e non Edoardo. Ho riso troppo per la faccia distrutta di Alfonso quando anche Ginevra ha attaccato Spinalbese: lui che era pronto a fare sei mesi di programma sulla coppia che ha creato solo lui nella sua mente, dei Gintonic, spiazzato nel vedere che stava andando tutto in frantumi, addirittura è arrivato a togliere la parola – lui non lo può accettare. Altro godimento quando la preferita del pubblico è stata Nikita. Alla faccia di Elenoire, Cristina e Antonino che l’hanno derisa e che hanno detto le peggio cose su di lei! I video che hanno mostrato tra l’altro non sono manco un quarto di quello che realmente hanno detto. La Quaranta è sclerata completamente ieri, non ha capito cosa le stava dicendo Nikita e ha iniziato a gridare come una matta. Una volta che poi vengono sm****ti in diretta poi, fanno le vittime “eh ma fanno vedere solo i nostri video, non i suoi contro di noi” e per forza non ce ne sono per quello non li mostrano! Sono loro che si sono accaniti… Ma quando Alfonso ha dato il verdetto sottolineando che c’era un lievissimo distacco e che si, c’era un vincitore ma che l’altro non era un perdente? Lui ama così tanto Antonino che non poteva accettare che non fosse lui il preferito e doveva per forza indorargli la pillola. “Si parla di pochissimo lo 0.0 qualcosa” beh insomma tra il 48 di Nikita e il 46 di Antonino ci sono 2 punti di differenza e non lo 0. O qualcosa, ma va bene… In più televoto aperto fino all’una per sperare in una rimonta del suo pupillo, quando giovedì il televoto era stato chiuso alle 22.



Io della prima ora di programma dedicato a Pratifull voglio ricordarmi solo Pamela che tornando in salotto dai suoi compagni grida “Giustizia! Giustizia!”. E la Bruganelli che dice “Prima del caso Caltagirone, di Pamela Prati l’ultima volta che si era parlato c’erano le lire”: vi giuro mi stavo soffocando – le lacrime – la pipì sotto.

Al televoto, che giovedì sarà eliminatorio ci sono George, Alberto, Giaele, Antonino, Cristina e Attilio. Io darò un voto a tutti tranne che al duo malefico Cristina/ Antonino, sperando di levarci di torno uno dei due.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della nona puntata

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)

Il vero volto di Mark Caltagirone #GFVIP pic.twitter.com/0Rt9FK3hqP — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) October 17, 2022

Sonia: “QUANDO ABBIAMO SENTITO PARLARE DI PAMELA IN TELEVISIONE C’ERANO LE LIRE” #GFVIP pic.twitter.com/VhC6VCKkZi — trashtvstellare (@tvstellare) October 17, 2022

Quando al 120.001 messaggio scopri che non ti porterà all’altare #GFVIP pic.twitter.com/mWa3cyKwTU — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) October 17, 2022