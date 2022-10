Chi è Alessia Abruscia de Il Collegio 7? Età, origini e vita privata

Ecco chi è Alessia Abruscia, collegiale de Il Collegio 7: età, origini, ambizioni e vita privata

Il 18 ottobre 2022 è ufficialmente iniziato il Collegio 7, docu-reality su Rai 2 ambietato in un collegio del 1958. Gli allievi devono adattarsi alle condizioni e alle dure norme del programma. Tra i concorrenti di quest’anni, c’è Alessia Abruscia che si è già fatta notare per il suo caratterino ribelle e quindi non le manda di certo a dire. Infatti, nel suo video di presentazione dichiara: “Devo sempre avere l’ultima parola”.

Alessia Abriscia è nata a Corisa, in provincia di Cosenza nel 2008 (ha 14 anni) e vive con i suoi genitori. Frequenta le scuole superiori ed è stata bocciata, perché come sostiene suo padre non studia e non si applica. La madre spera che a Il Collegio trovi in po’ di disciplina e impari a rispettare le regole, ma la ragazza pare che non ne vuole proprio sapere. Inoltre sostiene che i genitori abbiano una mentalità troppo all’antica e chiusa. Da grande vorrebbe diventare estetista perché è appassionata di estetica e cura del corpo, in particolare quella delle unghie e delle ciglia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che sia single.