GF Vip, Quaranta squalificata per mongo**e? Ecco cosa ha detto Alfonso Signorini

Cristina Quaranta rischia l’espulsione per un insulto grave? Ecco la decisione del Grande Fratello Vip 7

Cristina Quaranta è finita nella bufera poiché ha pronunciato una grave frase offensiva al GF Vip 7. Diversi telespettatori infatti si sono indignati contro l’ex soubrette, poiché avrebbe pronunciato la parola “mongo**” verso una sua compagna d’avventura. Tale inquilina sembra essere proprio Nikita Pelizon, con cui Cristina ha avuto forte screzio nella scorsa puntata.

Durante la puntata di questa sera, Quaranta ha avuto un confronto faccia a faccia con Pelizon e poi è stata ripresa da Alfonso Signorini. Il conduttore infatti si è rivolto a Cristina così: “Quello che non mi è piaciuto è che, non so con chi stessi parlando, ma ad un certo punto avete cominciato litigare e hai cominciato a infilzare una serie di insulti”. Tra i diversi insulti, c’era anche quello di mong**, una parola che piuttosto grave che ha dato molto fastidio ai telespettatori e anche a Signorini. “Perché l’hai infilata in una serie di aggettivi negativi non esiste. Chiedi scusa” ha poi proseguito il conduttore rimproverando la Quaranta. “Non si può a cinquant’anni cadere in queste cose” ha infine chiosato Signorini.

L’ex soubrette di Non è la Rai ha chiesto scusa per le sue dichirazioni dette negli scorsi giorni, spiegando di non averle utilizzare contro nessuno.