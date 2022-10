GF Vip 7, Bellavia torna in studio e svela: “Chi è depresso non deve stare da solo”

Dopo il suo ritiro, l’attore lancia un appello sulla depressione in diretta al GF Vip 7

Nella puntata di giovedì 20 ottobre 2022 del GF Vip 7 è stato ospitato in studio Marco Bellavia dopo il suo ritiro a causa del disagio provato nella casa. L’attore infatti ha manifestato più volte le sue crisi di pianto e depressive e ha più volte cercato di chiedere aiuto ai suoi compagni, ma ha trovato un muro d’indifferenza. Anzi, molti si sono persino scagliati contro lui con frasi piuttosto pesanti, tra cui quelle di Ginevra Lamborghini, Gegia e Giovanni Ciacci, Wilma Goich e molti altri. Frasi e comportamenti che hanno spinto a prendere provvedimenti verso Ginevra, poiché esplusa per “merita di essere bullizzato”.

Una situazione di branco, che fa ancora soffrire Marco, che dopo aver visto le immagini in studio della sua permanenza, ha dichiarato: “Quello che mi ha fatto più soffrire è vedere mia madre in casa che piangeva”. Dopodiché, Bellavia ha aggiunto ricordando ciò che stava provano nella casa: “Era come se fossi ubriaco”. A quel punto, il conduttore Alfonso Signorini ha affermato che la depressione è un male che può colpire chiunque in qualsiasi momento. Bellavia ha poi lanciato un forte appello in studio, esclamando: “Chi è depresso deve essere aiutato, non deve essere lasciato solo!”.

Infine, l’attore ed ex conduttore ha avuto un’incontro faccia a faccia con Ginevra Lamborghini, che si è immediatamente scusata per le frasi che ha detto nei giorni scorsi. In seguito si sono aggiuti Giovanni Ciacci e Gegia.