Chi è Scucugnù, il fidanzato misterioso di Ginevra Lamborghini?

Ecco chi è Edoardo Casella, detto Scucugnù fidanzato misterioso di Ginevra Lamborghini: età e curiosità

Edoardo Casella, detto anche Scucugnù sarebbe il misterioso fidanzato di Ginevra Lamborghini, squalificata al GF Vip 7 per frasi contro Marco Bellavia. Il ragazzo è bolognese, avrebbe circa 30 anni e lavora come consulente di marketing, senza però la società poiché avrebbe dichiarato di non volersi esporre ai media.

Inoltre, stando ad alcune fonti trapelate sul web, avrebbe provato a fondare un brand d’abbigliamento specializzato in intimo maschile e costumi. Tra le sue passioni ci sono quella per i viaggi e per il basket, sport che avrebbe praticato raggiungendo notevole successo. Infatti, ha ottenuto un titolo italiano e ha giocato in C2. Il soprannome Scucugnù sarebbe legato a Elettra Lamborghini nella speranza che possa nascere un grande amore con la sorella Ginevra.

Pare che Casella e Ginevra si frequentino già dalla scorsa estate, in quanto si sarebbero conosciuti in una vacanza in barca con gli amici. A quanto pare, però, i due non avrebbero mai parlato di questa storia, per mantedere una certa discrezione nella loro vita privata. Infatti, la sorella maggiore delle Lamborghini è entrata nella casa del GF Vip 7 dichiarandosi “single”.