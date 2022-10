Quanto pesa Iva Zanicchi? La confessione in diretta tv

Ancora grande protagonista di Ballando con le stelle è stata Iva Zanicchi.

Non per le polemche, come in altri casi (ricordiamo quando apostrofò malamente la giudice Selvaggia Lucarelli), ma per il puro ballo: assieme al compagno d’avventura Samuel Peron, la Zanicchi ha ottenuto il secondo posto parziale, miglior risultato dopo il primo posto della prima puntata.

E se durante la prima puntata la Lucarelli diede 0 alla coppia, stavolta ha dato ai due un 3.

Ma la ragione per cui s’è parlato della presentatrice, cantante ed ex deputata tricolore è stata la confessione fatta in diretta circa il proprio peso.

Ad 82 anni spera di poter perdere quache chilo grazie a questa esperienza nel talent ed ha candidamente ammesso – con la canonica schiettezza e simpatia – di pesare al momento 90 chili.

Riuscirà l’Aquila di Ligonchio (che è alta 173 centimetri, secondo quanto riportato dalle fonti web) a raggiungere il proprio obiettivo?