Salvo Veneziano, l’annuncio: è finita con la moglie Giusy | Quanti figli hanno i due?

Protagonista della prima edizione del Grande Fratello, Salvo Veneziano era stato in seguito protagonista GF Vip 4, dal quale era stato squalificato per frasi sessiste.

Durante tutto questo periodo di ribalta mediatico – realitosa, Salvo aveva portato avanti la propria relazione con la moglie Giusy, con la quale ha avuto due figli: Laura, oggi 23enne, e Matteo, oggi 13enne (Salvo ha inoltre avuto in precedenza un altro figlio, Giuseppe – 30 anni, da un’altra relazione).

Ma, come spesso accade (ed ultimamente tra vip e meno vip sembra una epidemia), la relazione tra i due è finita.

Questo l’annuncio di Salvo, attraverso un post su Instagram (correlato da una foto in compagnia della – ormai ex – moglie):

“Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio

Le cose belle non Durano per sempre . Ma solo nelle favole .

Un bacione

Salvo ??”.

Dopo quanto accaduto lo scorso 12 settembre, con la pizzeria a Cesano Maderno (in Brianza) che ha preso fuoco, un’altra notizia non esattamente allegra colpisce il personaggio tv siracusano.