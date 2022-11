Jumanji diventa anche un parco tematico: tutto quello che sappiamo del nuovo luna park

Il primo parco a tema Jumanji al mondo aprirà nel Regno Unito il prossimo anno e l’attesa è già moltissima, specialmente tra i fan della celebre saga. Un progetto, quello del parco a tema, costato 17 milioni di sterline – pari a circa 19,5 milioni di euro – e caratterizzato da una serie di giostre (e non solo).

Non è certo un caso se il parco Jumanji, realizzato grazie al prezioso contributo di Sony Pictures Entertainment, viene classificato come il più grande investimento nella storia del parco Chessington World of Adventures fino ad oggi.

Il “Mondo di Jumanji” promette di offrire una “prima esperienza mondiale” che darà vita all’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.

I visitatori arriveranno attraverso un “imponente portale d’ingresso”, ricoperto dalla vegetazione, proprio come si vede in Jumanji. Una volta sorpassato il portale, gli ospiti potranno godersi il parco a tema con le giostre che richiamano le sfide del celebre lungometraggio.

Tutti i principali dettagli sulle giostre, sulle attrazioni e sulle esperienze che gli ospiti possono aspettarsi di scoprire nel “Mondo di Jumanji” saranno condivisi dal parco nei prossimi mesi.

Stando a quanto affermato dal parco Chessington World of Adventures, i visitatori “si tufferanno in profondità nelle storie avventurose e piene di azione viste nel film”.

Jumanji riuscì ad incassare quasi 263 milioni di dollari al botteghino.