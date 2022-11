Giaele De Donà, i contenuti della lettera del marito che l’hanno sciolta in lacrime – VIDEO

Nuovamente protagonista della puntata serale di giovedì 3 novembre 2022 (di cui vi proporremo più tardi il commento de La Velenosa), Giaele De Donà ha ricevuto una lettera aperta dal pluricitato marito.

Quel Bradford Beck del quale erano state mostrate alcune foto in compagnia di avvenenti modelle soltanto lunedì scorso ha deciso di uscire allo scoperto e mandare una lettera alla moglie.

Ricordiamo infatti come Giaele sia stata protagonista di alcuni infrattamenti con Antonino Spinalbese e, fra le righe della lettera, Brad ha fatto notare come sarebbe meglio evitasse scene di questo tipo.

Andiamo comunque a leggere assieme la lettera.

Brad scrive a Giaele: la lettera del 3 novembre 2022

“Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci. E non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte. Perché una parte di te era ed è sempre con me”.

“Come tuo marito, ho accettato di essere favorevole alla tua partecipazione al GF Vip, ma a due condizioni. Uno, di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata. Due, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile. Ora ho delle preoccupazioni per alcune azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie. Comportamento che è visibilmente inappropriato per molti e bene al di là di ciò che sarebbe rispettoso per noi”.

“Sono consapevole che i media non mostrano correttamente la prospettiva e possano essere interpretati in modo errato” ha quindi chiosato, aggiungendo la richiesta di “prendere questa come opportunità per limitare ciò che potrebbe essere offensivo per me. Io farò del mio meglio per fare lo stesso. L’elenco delle cose che amo di te è più lungo di quanto tu possa immaginare. So che la nostra situazione è difficile, complessa e inspiegabile per quasi l’intera popolazione. Ma credo sempre che abbiamo qualcosa di irremovibile. Ti tengo ancora stretta nel mio cuore a cui appartieni. Ti amo più di quanto il mondo giri”.

Una lettera piena d’amore ma che mette Giaele – in lacrime durante tutta la lettura della lettera – dinnanzi alle proprie responsabilità.

Finirà il flirt con Antonino?

Lo scopriremo solo vivendo, in attesa ci possa essere un eventuale confronto tra Giaele e il marito anche davanti alle telecamere, come richiesto dalla donna.