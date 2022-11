GF Vip 7, hanno fatto vedere tutto! | La regia impietosa con due vippone

Continuano i momenti hot nella casa del Grande Fratello VIP.

Ma stavolta non c’entrano infrattamenti vari ed eventuali (come quelli che hanno visto protagonisti a più riprese Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, forse alla ricerca di clip durante il serale) ma quelli che tecnicamente vengono chiamati “ops”.

Ma se uno è un vero e proprio ops (cioè viene mostrata qualcosa senza la propria volontà) nel secondo caso si è trattato di un g esto abbastanza audace.

Ma andiamo con ordine:

protagonista dell’ops è Gale De Donà che è stata ripresa a seno nudo mentre dormiva.

La regia s’è soffermata sulla modella e influencer durante il suo sonno e la vestaglia apertasi un po’ troppo ha fatto intravedere il suo capezzolo.

Per quanto riguarda il secondo caso, protagonista è stata Patrizia Rossetti.

Durante il gioco di obbligo o verità s’è trovata a dover scambiarsi i vestiti con Alberto De Piss.

“Devo scambiarmi i vestiti con il ragazzo che ho alla mia destra. Quindi devo dare i miei vestiti ad Alberto e lui mi deve dare i suoi. Vabbè dai si può fare andiamo di là a cambiarci”: ha dichiarato il volto tv molto in voga specie nei ’90 e così s’è messa un po’ in disparte e s’è tolta la maglietta, sotto la quale non aveva nulla.

Niente di particolarmente eccezionale, non fosse che le telecamere della diretta del GF la stavano riprendendo, come sempre, e che Biccy era pronto a rilanciare le immagini, di cui ve ne proponiamo una di seguito.

Inutile dire che l’utenza Twitter – per entrambe le circostanze – s’è scatenata, sebbene non solamente in senso positivo:

Il fuori-tetta della bella addormentata Giaele. Foto censurata perché è giusto così: rispetto per tutti, sempre.#GFVIP #gfvip7 pic.twitter.com/DnUi3VOy37 — Tutto fa divano (@tuttofadivano) November 2, 2022

Patrizia dimenticandosi di essere in diretta

AIUTO ?#gfvip — Team Black -Queen~Stryse /Ekkan Era (@Kat82131855) November 2, 2022

ALLA REGIA IL FATTO CHE PATRIZIA FOSSE SENZA REGGISENO NON INTERESSAVA AHAHAHA#gfvip — franci?; ciupita era (@citengoate) November 2, 2022