Willy, il principe di Bel Air: che fine hanno fatto gli attori (al di là di Will Smith)?

Ma che fine hanno fatto i protagonisti della serie cult anni ’90? Ovviamente sappiamo tutto di Will Smith, che è diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie al ruolo di Willy, lanciandosi in una carriera straordinaria fatta di successi (nel 2022 è arrivato anche l’Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard) e elogi.

Per quanto riguarda Alfonso Ribeiro, che interpretava Carlton Banks in Willy, il principe di Bel Air, le cose sono andate diversamente. L’attore ha ottenuto qualche altra parte, ma senza riuscire a sfondare nel mondo del cinema. Tuttavia, Alfonso Ribeiro ha partecipato a molti game show e reality show, tra cui Dancing with the Stars, diventando il vincitore della 19esima edizione. Oggi è sposato con Angela Unkrich: dalla loro unione sono nati Alfonso Lincoln e Anders Reyn. Ha anche un’altra figlio, Sienna.

Joseph Marcell, che recitava nel ruolo del maggiordomo Geoffrey, ha interpretato altri ruoli negli anni a venire. Oggi vive a Londra e fa parte del consiglio del Globe Theatre.

James Avery, alias Philip Banks, è venuto a mancare nel 2013 a causa di alcune complicazioni durante un intervento a cuore aperto. Infine, Tatyana Ali, che impersonava Ashley Banks, ha intrapreso la carriera di attrice e anche quella musicale: nel 1998 ha pubblicato il suo primo album, Kiss the Sky, certificato disco d’oro nel 1999. Ha recitato in film come Il Collezionista e Amiche Cattive, al fianco di Morgan Freeman e Rose McGowan.