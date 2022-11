Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio: cosa c’è dietro Hotel Mumbai?

Questa sera, su Italia 1, alle ore 21:20, va in onda Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, film del 2018 diretto da Anthony Maras. Il lungometraggio racconta i fatti realmente accaduti durante gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008.

Nel cast del film compaiono Dev Patel nel ruolo di Arjun, mentre Armie Hammer impersona David. Ci sono poi Nazanin Boniadi (Zahra), Anupham Kher (Hemant Oberoi), Jason Isaacs (Vasilij) e Tilda Cobham-Hervey, che recita nella parte di Sally.

Come accennato, l’opera cinematografica ha l’obiettivo di ricostruire ciò che è avvenuto a Mumbai 14 anni fa, con gli attacchi terroristici che hanno terrorizzato l’intera città indiana. Tra i simboli presi di mira dai terroristi anche il Taj Mahal Palace Hotel in quanto emblema dell’apertura dell’India verso la modernità.

Il film è basato su storie vere, che vedono protagoniste persone comuni appartenenti a varie classi sociali, capaci di far prevalere il coraggio e l’umanità sulla violenza.

La storia vera, come detto, è proprio l’assedio terroristico condotto per tre giorni e tre notti, dal 26 al 29 novembre 2008, da una squadra di giovani jihadisti giunti a Mumbai dal Pakistan a bordo di un peschereccio dirottato. Nella città indiana hanno scatenato sparatorie e bombardamenti, mettendo letteralmente in ginocchio le forze dell’ordine e gli abitanti, con i turisti che tentavano di tutto per mettersi in salvo.

I terroristi hanno colpito un ospedale, un cinema, un ristorante noto, la stazione ferroviaria, un centro culturale ebraico e molto altro. Al termine della tre giorni di terrore il bilancio contava oltre 170 morti di varie nazionalità.