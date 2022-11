“Voglio vedere che faccia fa”: dietro le coperte Oriana svela un clamoroso segreto

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP, Oriana Marzoli è al centro dell’attenzione (e non solo per gli abitini succinti).

Il volto tv iberico (ma di origini venezuelane) ha infatti attirato l’interesse di diversi vipponi: di Antonino Spinalbese, ma anche di Daniele Dal Moro.

Col secondo, ci sono state discussioni legate al fatto che – nonostante Oriana pare nutra interesse nei suoi confronti – pare faccia la stessa cosa con Antonino, reduce già da due flirt in casa (con Ginevra Lamborghini e con Giale De Donà), e dinnanzi alle parole della venezuelana (“Io sono fatta così. Non mi dire però che non sono una persona sincera, perché io te l’ho fatto capire”), Daniele ha replicato anche abbastanza a muso duro:

“Io di Antonino non mi fido, perché mi ha raccontato una palla, una bugia. Non te lo dico a te. Lui mi ha raccontato una cosa pensando che io non la sapessi perché sono più sveglio di lui. Quindi ho capito che è uno che racconta le palle.

Io sono uno vero se ho voglia di cercarti perché mi vai a genio ti cerco, altrimenti ti sto distante. Alberto che non mi va a genio, sto distante. L’ho nominato le ultime due volte. Non mi ha fatto niente di male, ma di base non c’è sintonia. Hai avuto dei comportamenti che ai miei occhi ed hai che non sono coerenti. Non li reputo sinceri e quindi siccome non mi fido mi distanzio. Tutto lì”.

Con Antonino, invece, le cose paiono andare diversamente: con l’ex di Belen ci sono stati già alcuni baci a stampo (tra il serio e il faceto, l’ultimo è giunto perché Wilma faceva notare a Spinalbese che si dovrebbe aprire di più) e anche qualcosa di più.

La stessa Oriana lo avrebbe rivelato all’attuale best friend Antonella Fiordelisi, parlando a bassa voce e celandosi dietro una coperta.

Come svelato ieri notte, in confessionale tra lei e Antonino ci sarebbe stato un bacio vero e non a stampo.

Antonella, ben felice della notizia anche perché ultimamente s’è allontanata da Giaele in quanto quest’ultima è amica di Micol (che triangolazioni clamorosoe), ha quindi detto ad Oriana:

“Se questa cosa non esce (in puntata, ndr) dillo tu, fallo capire perché voglio vedere la faccia di Giaele”.

Se ne parlerà?