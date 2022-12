GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 19: “Giulia for president!”

Ma che figurone che ha fatto Ginevra Lamborghini, mamma mia: ha fatto bene a fare un altro confronto. Ma cosa è entrata a fare? L’hanno asfaltata tutti. È riuscita nell’arduo compito di rendermi simpatica Oriana. Tra lei e Antonino non so chi abbia fatto peggio ieri. Signorini voleva lo scontro con Antonella e Oriana e lei è entrata tutta peace and love,dicendo che non ce l’aveva con loro, tanto che anche Oriana stupita le ha detto “Ma sei entrata per dirci questo?”. Ma anche con Antonino in definitiva non ha detto mica niente. Non si è sbilanciata, non ha detto se è single o meno, non ha detto se lo aspetta o meno… Niente. È entrata per dire che a breve esce l’album: brava!

Io ho adorato Oriana che è fuggita dal confessionale non seguendo le indicazioni di Signorini e facendo quel cavolo che voleva. Antonino invece non mi ha fatto ridere per niente, anzi… Tipico uomo che una volta che ha ottenuto quello che vuole da una donna, la elimina con un colpo di spugna dalla sua vita. Chi lo difende mi sorprende sinceramente, soprattutto chi attacca lei perché dopo appena dieci giorni ci è andata a letto. Ma siamo nel 2022 o nel 1800? Una donna al pari di un uomo è libera di andare a letto con chi vuole anche la prima volta che ci esce senza che si debba sentire una poco di buono! Ero troppo d’accordo con la Bruganelli mi sembrava strano, ieri ha rotto questo incantesimo e mi ha fatto tornare a dire “ma che Ca***ta ha detto?”. Ma come ha potuto difendere il provolone e infierire su Oriana che piangeva? Ma poi ci è andata giù pesante, meno male c’è stata Giulia Salemi a riequilibrare tutto, che ha avuto le pa**e di dire che la figuraccia non l’ha fatta Oriana ma il bell’Antonino.

Ieri sera tutte belle figure: anche quella di Patrizia e Wilma, da segnare negli annali dei figuroni. In settimana sono impazzite e ne hanno dette di ogni su Micol ma cose belle pesanti eh, e tutto perché Wilma è gelosa di Daniele. Io vi giuro quando Daniele scenderà dalle nuvole e capirà che nonni’, altro che amore fraterno, per me scavalca le mura della casa e fa il fugone. Comunque ieri hanno mostrato tutte le cattiverie dette e in più è arrivata anche la sorella di Micol, Clizia a cazziarle. Alla fine a Wilma è andata ancora bene perché non è finita neanche in nomination, mentre Patrizia si. Nonni’la spunta sempre!

Nikita è risultata ancora una volta con percentuali bulgare la preferita e in magazzino hanno consegnato parecchie confezioni di malox per Antonella.

Al televoto eliminatorio ci sono: Patrizia, Micol e Luciano. Io salvo Micol per vedere la faccia di Wilma: sono perfida lo so.

Io non accetto che non balli Carmen Russo tutte le puntate! Facciamo qualcosa tipo una petizione perché io voglio i suoi balletti!!!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della diciannovesima puntata

PATRIZIA E WILMA SMERDATE IN PUNTATA

ASPETTAVO SOLO QUESTO

MOMENTO #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/jsmJmby160 — Romina (@elenaneiguaii) November 28, 2022

SENTENDOMI MALISSIMO PER ORIANA CHE SCAPPA DAL CONFESSIONALE E NON OBBEDISCE AD ALFONSO #GFVIP pic.twitter.com/Bzhi3uYENx — trashtvstellare (@tvstellare) November 28, 2022

“Non sono gelosa di Daniele” #GFVIP

SE QUALCUNO SI AVVICINA A DANIELE: pic.twitter.com/MX35NmKw0N — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) November 28, 2022