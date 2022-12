First Kill 2 si farà? quando verrà girato? Cosa sappiamo del prossimo capitolo

First Kill è un prodotto Netflix uscito quest’anno, si tratta di una serie composta da 8 episodi.

Rilasciata il 10 giugno di questa estate ha subito colpito i telespettatori, entrando nella top 10 dei contenuti della piattaforma e totalizzando un 30 milioni di ore visualizzate.

Per chi non conoscesse la serie, First Kill è la storia di due ragazze, Juliet e Calliope che si conoscono tra i banchi di scuola e si innamorano. Tuttavia non possono stare insieme: la prima è infatti vampiro, la seconda una cacciatrice.

Pur di stare insieme, le due ragazze si troveranno coinvolte in un vortice di omicidi e dovranno affrontare entrambi i loro demoni interiori.

L’ultimo episodio di First Kill lascia presagire che ci sarà una seconda stagione, ma quando verrà trasmessa?

First Kill 2 si farà?

In realtà non ci sarà una seconda stagione. Netflix ha annunciato che il seguito non verrà trasmesso. Quali sono i motivi della cancellazione?

Innanzitutto la trama non è del tutto innovativa. Non è questo il primo e ne sarà l’ultimo contenuto che racconterà storie di vampiri, cacciatori ed altri mostri.

In secondo luogo, sembra che il puntare su una storia d’amore tra due adolescenti lesbiche, non sia piaciuto alla critica. Ci si è concentrati molto sul nascente legame tra due ragazze, cercando di affrontare una tematica che di per sé già incontra molte controversie, e lo si è fatto in modo poco approfondito, senza andare a sviscerare come potesse essere in età adolescenziale avere un rapporto d’amore “diverso”.

Insomma, la serie è stata commercializzata in modo sbagliato dal colosso dello streaming e i risultati non sono stati quelli sperati.

Possiamo allora soltanto immaginare cosa potrebbe accadere nella seconda stagione.

Se mai vi sarà un secondo capitolo, probabilmente assisteremo alla nuova vita di Theo da vampiro, capiremo se Juliet e Calliope saranno ancora una coppia o se invece si daranno la caccia a vicenda, vedremo cosa succederà in città dopo che Oliver ha portato con sé diversi mostri e di capire quale sarà il destino delle famiglie Fairmont e Burns.