Film di Natale: 5 proposte per vivere l’atmosfera natalizia

Il Natale è un periodo in cui si ha voglia di vivere l’atmosfera magica in tutti i modi possibili. Dalle passeggiate per i mercatini natalizi, alla ricerca dei regali perfetti, allo scegliere cosa mangiare la vigilia. E perché no, anche attraverso i film a tema.

Generalmente i film di Natale hanno tutti tematiche ricorrenti quali l’amore, la famiglia, e c’è sempre un fondo di drama che va risolvendosi all’ultimo delle feste.

Vi proponiamo oggi cinque film di Natale che vi faranno entrare nello spirito della festa e vi faranno preparare a queste festività. Abbiamo scelto contenuti che potete trovare su Netflix e Prime Video.

Film di Natale su Netflix

L’amore non va in vacanza

Uno dei classici film di Natale che merita di essere guardato almeno una volta, con un cast d’eccezione (Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black) e diretto da Nancy Meyers.

Due donne stanche della loro quotidianità, decidono di scambiarsi casa e dunque anche vite per vivere il periodo delle feste in modo diverso. Il successo della pellicola è tale che ultimamente si sta parlando di un sequel con lo stesso cast.

Love hard

Dello scorso anno, il film è diretto da Hernan Jimenez e ha trai protagonisti la bellissima Nina Dobrev (Elena, The Vampire Diares).

La protagonista è una scrittrice che conosce un ragazzo tramite un app, ma quando deciderà di andarlo a trovare per Natale, scoprirà che lui non è chi dice davvero di essere.

Film di Natale su Prime Video

Improvvisamente Natale

Un film tutto italiano, con protagonista Diego Abatantuono ed altri volti noti al panorama cinematografico (come Violante Placido, Lodo Guenzi e Nino Frassica) e diretto da Francesco Patierno.

La storia è quella di una famiglia che si sta separando, i genitori però non sanno come rivelare la notizia alla piccola Chiara e chiedono aiuto a suo nonno che, sebbene sia ferragosto, organizzerà un Natale in anticipo per far rivivere alla bambina un’ultima festa speciale.

Something from Tiffany

Con Zoey Deutch e Kendrick Sampson protagonisti, la pellicola è diretta da Daryl Wein e prodotta da Reese Witherspoon.

Si tratta della classica commedia natalizia romantica, con al centro le vite di due coppie che si incroceranno durante uno scambio di regali e che si ritroveranno immerse in un vortice di emozioni. Il tutto con il bellissimo sfondo di una New York addobbata per le feste.

Your Christmas or mine?

Diretto da Jim O’Hanlon, il film è una commedia natalizia che vede tra i protagonisti due giovani volti: Asa Butterfield, Sex Education) e Cora Kirk (Newcome).

Asa è James mentre Cora è Hayley, una coppia che si sta salutando in stazione prima di tornare a casa per le feste; in realtà nessuno dei due vorrebbe farlo e decide di fare una sorpresa al partner. Si ritroveranno così l’uno a casa dell’altra e scopriranno tramite le famiglie cose che non avevano mai saputo.