Serie tv da guardare a Natale: 5 consigli per una maratona natalizia

Il Natale è un periodo magico, da passare con le persone che amiamo, da condividere con tutti coloro che durante l’anno hanno fatto parte della nostra vita. Natale significa anche bilancio di ciò che è passato e inizio di ciò che verrà.

A Natale arriva anche il freddo, e cosa c’è di meglio, dopo una giornata passata magari a cercare regali per tutta la famiglia, che accoccolarsi sul divano davanti una serie tv a tema?

Ecco perché oggi vi consigliamo cinque serie tv natalizie per vivere la magica atmosfera delle feste!

Dash e Lily

Composta da 8 episodi e di una sola stagione, Dash e Lily è una serie tv a tema natalizio uscita nel 2020.

Racconta una storia d’amore tra due ragazzi, Dash che odia il Natale e Lily che invece ne è innamorata. Il loro legame inizierà in una libreria, attraverso un diario rosso attraverso il quale i due protagonisti inizieranno a conoscersi ed innamorarsi l’uno dell’altra.

Odio il Natale

Composta da 6 episodi e di una sola stagione, Odio il Natale è uscita da poco su Netflix.

Pilar Fogliati interpreta un’infermiera che non ha mai amato le feste, in particolare le cene di famiglia e la classica domanda “E il fidanzato?”. Quest’anno però ha deciso, trovare un nuovo ragazzo per Natale. Ci riuscirà?

Julestorm: la tempesta di Natale

Altra novità dell’anno è Julestorm: la tempesta di Natale. Composta da sei episodi è in arrivo su Netflix il 16 dicembre.

Si tratta di una serie norvegese che racconterà le vicende di un gruppo di passeggeri che si ritroveranno bloccati in aeroporto; quali legami nasceranno nella notte della vigilia? assisteremo alla morte di qualcuno dei personaggi? questo prodotto vuole infatti ricordarci che non sempre il Natale è magia.

Nuovo Santa Clause cercasi

Se invece state cercando un contenuto adatto ai più piccoli. su Disney+ troviamo una serie tv tutta natalizia per grandi e piccini. Si tratta di Nuovo Santa Clause cercasi che in 4 episodi racconta della ricerca del nuovo babbo Natale dopo che Scott Calvin vuole ritirarsi dal suo ruolo.

Nonostante possa sembrare una trama basic in realtà la serie si propone di riflettere sui nostri tempi e su quanto questi siano complessi.

Torno per Natale

Tornando a Netflix, sulla piattaforma troviamo una serie del 2020 di origine tedesca. La serie è composta da 3 episodi della durata di circa 45 minuti.

Torno per Natale racconta in poche righe, come se fosse un mini film, le vicende di Bastian, un musicista che torna a casa per Natale e dovrà affrontare famiglia e affetti.