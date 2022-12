GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 23: “Povera vittima”

No ma che figura ha fatto Mimmuzza? Mamma mia io sarei troppo imbarazzata. Cioè lei fa mandare una lettera dall’avvocato dicendo che non vuole più essere tirata in ballo ma soprattutto che una volta che Attilio uscirà dal GF Vip non lo rivuole in casa, e poi si scopre che la casa è di Romita? No vi giuro mi sono cappottata dal divano. Ma porello. Ok l’abbiamo già detto lui non si è comportato bene ma questa cosa è surreale. È passata dalla ragione al torto in brevissimo tempo. Ma poi pensava davvero che facendo un post, sui social, in cui diceva che Signorini e gli autori hanno dato un’interpretazione errata della lettera loro non l’avrebbero letta in pubblico? Ma ovvio e così è stato. L’hanno letta e l’interpretazione errata non c’è proprio stata. Io emigrerei in Alaska per un po’ per l’imbarazzo.

Ma avete visto Antonella Fiordelisi che povera vittima? Poverina lei parla male di tutti dal giorno 1 ma ha il branco contro. Lei ha messo il carico da 90 contro Micol con Tavassi, ma la vittima è lei perché la Incorvaia, incavolata nera per quello che aveva sentito, le ha dato della Str**za. Lei tratta il fidanzato come uno zerbino, mancandogli di rispetto quasi quotidianamente ma lui l’ha lasciata senza un motivo prendendo solo la palla al balzo. Ha fatto un’imitazione della Marzoli ritraendola come una zo***la alcolizzata ma è lei che ha tutte le donne contro… Ma l’incredibile è che l’opinionista le dà pure ragione. Meno male che c’è almeno Giulia Salemi che racconta cosa davvero il pubblico pensa. Peccato che i tweet non vengano letti in casa perché forse Antonellina si ridimensionerebbe un po’.

Un’altra che è bravissima a farmi saltare i nervi è Ginevra Lamborghini. Lei è fidanzata, ma comunque alimenta la ship con Antonino perché i Gintonic ancora ci credono. Alimentando la ship lei ha un bel seguito e ci guadagna. Io non vorrei essere nel fidanzato sinceramente perché gli sta facendo fare una figura, che manco Mimma. Questo la vede nella casa che filtra con un altro e che manco per sbaglio lo nomina e sta muto. Va beh dai a sto punto ci guadagnerà qualcosa anche lui.

Preferito del pubblico Daniele Dal Moro che da comodino dei primi mesi è passato ad essere un vero protagonista con la sua ira veneta. Al televoto ci sono: Antonino, Sarah, Charlie, Patrizia, Giaele e Attilio. Stavolta non c’è biglietto di ritorno che tenga, Charlie deve uscire e fare il Natale a casa sua. Io salverò Giaele che ora amo alla follia e forse è la mia preferita, alla faccia dei boomer bigotti.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ventitreesima puntata

Giulia "ti devo dire la verità, il web è tutto contro Ant0nella"

LA BASTA3DA CON IL TABLET È LA MIA VITA #gfvip #prelemi

#incorvassi pic.twitter.com/RiKdKZzhdd — Estanca (@ESTANCA2) December 17, 2022

ma sta davvero passando antonella come vittima e le altre che fanno branco contro di lei? questa è FOLLIA ? #gfvip pic.twitter.com/FFo4TYM3XI — sam ?? (uomonero)? (@SamTonellato) December 17, 2022

Ma una che fa un’imitazione del gente ha davvero il coraggio di lamentarsi per quella (ironica e leggera) di Oriana e per le risate di Edoardo? #GFVip pic.twitter.com/xG4OutTIna — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 17, 2022