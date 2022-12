Argentina trionfa Mondiali 2022, gestaccio di Martinez fa discutere: da “el pene de oro” ad Alvaro Vitali

Argentina vince Mondiali 2022 e scoppia il caso gestaccio Martinez: è boom di citazioni e commenti

Ieri 18 dicembre 2022, l’Argentina è salita sul tetto del mondo: vince i Mondiali 2022 in Quatar, battendo la Francia 7-5 ai rigori. Dopo festeggiamenti e del sollevamento della coppa di Lionel Messi, premiato come miglior giocatore ai Mondiali, qualcosa non è passato inosservato agli occhi degli spettatori che hanno seguito le premiazioni in tv. Si tratta di Emiliano Martinez, premiato miglior portiere del Mondiale che al momento del ritiro del riconoscimento è stato autore di un gesto piuttosto volgare.

Il numero uno del Argentina infatti ha portato il suo trofeo a forma di guatone, davanti al suo fallo in segno di festeggiamento. Un gesto che ha diviso parecchio gli spettatori sui social: c’è chi l’ha definito vergognoso e irrispettoso e chi si è fatto una risata. Non sono mancati però i commenti quelli più assurdi e divertenti riguardo l’accaduto: eccone alcuni

I commenti sul gesto di Martinez

“Ha appena ritirato il premio Alvaro Vitali” ha cinguettato ironico Cristiano Militello, inviato del tg satirico Striscia la Notizia, condividendo l’immagine del portiere argentino Martinez.



Poi c’è qualcuno che ha persino definito Martinez”El pene de oro”, citazione da Pibe de Oro ovvero il grande Diego Armando Maradona.

EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO EMILIANO DIBU PENE DE ORO MARTINEZ! pic.twitter.com/HYHsL6GvSt — Fede Camarotti ?????? (@fedecamarotti) December 18, 2022



Altri invece hanno commentato il gesto del portiere argentino così: “C’è portiere e portiere. C’è restare nella storia, e restare nella storia. Lo capirà, un giorno, #Martinez, per cosa verrà ricordato? O glielo spiegherà #Zoff?” ha commentato un utente su Twitter piuttosto stranito.

C’è portiere e portiere. C’è restare nella storia, e restare nella storia. Lo capirà, un giorno, #Martinez, per cosa verrà ricordato? O glielo spiegherà #Zoff? pic.twitter.com/wPJT4nZQ1I — Daniele (@giraparole) December 18, 2022

“Che gesto volgare e fuori luogo Emiliano Martinez, peccato” ha infine twittato qualcun altro piuttosto dispiaciuto per lo scivolone del campione del mondo.