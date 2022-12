Riverdale 7 quando esce? Cosa sappiamo della settima stagione

Riverdale si sta avvicinando alla fine. La settima stagione sarà l’ultima e l’hype è tanto.

Debuttata nel 2017, Riverdale ha ottenuto un successo tale da diventare una delle serie tv più viste anche grazie alla sua presenza su Netflix.

Non abbiamo an ora una data di uscita certa ma probabilmente Riverdale tornerà nei primi mesi del 2023. Gli episodi dovrebbero essere una ventina della durata di 40 minuti circa come le precedenti stagioni.

Di cosa parla Riverdale 7?

Alla fine della sesta stagione vediamo che la cometa ha colpito Riverdale, e a causa di ciò la città torna indietro negli anni 50, i protagonisti sono tutti nuovamente al liceo e Jughead è l’unico a ricordarsi tutto.

Non abbiamo ancora una sinossi ufficiale, ma ciò che sappiamo è che la settima stagione di Riverdale sarà ambientata negli anni 50.

Diremo addio al soprannaturale e ai serial killer per immergerci nel colorato ma anche complicato mondo degli anni 50. Ognuno dei personaggi rimarrà tale, con la propria “essenza” anche se alcune caratteristiche cambieranno. Per esempio, Veronica non sarà più una newyorkese ma verrà da Los Angeles, Archie sarà inquadrato come più timido e romantico mentre Jughead è l’unico che sa la verità ma dovrà adeguarsi a questo nuovo contesto.

“Si tratta più che altro dei nostri personaggi che cercano di trovare la loro strada nelle realtà costrittive e oscure degli anni Cinquanta, cercando di scoprire se stessi in un mondo davvero repressivo, conformista, omofobico e razzista” ha dichiarato la produzione.

Riverdale 7 – il cast

Per quanto riguarda il cast, dal momento che è questa l’ultima stagione e come ogni fine si vuole puntare sull’effetto nostalgia, la speranza è il ritorno di un pò tutti coloro che hanno fatto parte della serie tv in questi anni.

Di sicuro ognuno di loro renderà omaggio allo show, proprio perchè, come dichiara Mark Pedowitz “È stata una star iconica della cultura pop”