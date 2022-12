GF Vip, Oriana contro Antonino: “Mi ha usato” | E tira in ballo Belen: parole pesantissime

Al Grande Fratello Vip continuano le polemiche e le discussioni. Ed in particolar modo ad essere protagonisti di varie dinamiche nelle ultime settimane sono stati Antonino Spinalbese e la bella Oriana Marzoli. I due dopo un breve flirt si sono allontanati e proprio l’influencer spagnola nelle ultime ore si è lasciata scappare delle rivelazioni su Spinalbese tirando in ballo anche Belen Rodriguez.

Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese

Oriana e Antonino sembravano destinati a trascorrere molto tempo insieme all’interno della casa del GF Vip. Fin dal momento dell’ingresso della bella influencer spagnola i due sono apparsi molto affiatati tanto da aver avuto fin da subito un flirt. Ma se per Oriana questo stava per trasformarsi in qualcosa di più ecco che lo stesso non si può dire di Antonino che invece dopo pochi giorni ha deciso di allontanare la ragazza. Ma cosa è successo nello specifico tra i due gieffini? Nelle scorse ore proprio Oriana si è lasciata scappare alcune rivelazioni. E nello specifico sembrerebbe aver lasciato intendere che sotto le coperte sia accaduto qualcosa di più di semplici baci e abbracci.

Le frasi di Oriana su Spinalbese

Oriana nel corso delle ultime settimane è stata più volte accusata da Antonino, considerato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip, di aver corso troppo e di essersi sentita subito la sua fidanzata solo perchè si erano scambiati un bacio. Stanca di tutto questo la Marzoli nelle ultime ore ha parlato del giovane papà della piccola Luna Marì rivelando cosa l’ex di Belen le avrebbe detto sotto le coperte. Dopo aver detto di essere stanca di sentirsi definire pazza ha poi affermato “Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’”.

Il commento su Belen Rodriguez

In ultimo Oriana ha colto anche l’occasione per citare l’ex compagna di Antonino e mamma della sua bambina ovvero la celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. Nello specifico la gieffina ha dichiarato “Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma” precisando inoltre di non volerlo più vedere e di essersi pentita di essere stata con lui.