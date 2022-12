Oroscopo Paolo Fox, come sarà il 2023 per tutti i segni?

Ecco le tutte previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox segno per segno

Manca meno di dieci giorni alla fine del 2022 e già si pensa a come sarà il nuovo anno che sta per arrivare. Come da tradizione, Paolo Fox è tornato con il suo libro “Paolo Fox l’Oroscopo 2023“, libro con tutte le previsioni segno per segno per quanto riguarda l’amore, lavoro e opportunità. Cosa accadrà?

Previsioni Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l’amore comanda, ma deve essere un sentimento vero. Alcune coppie decideranno presto di convolare a nozze, ma i rapporti che reggeranno per miracolo cadranno. Le stelle aiuteranno chi è propizio anche per chi sta cercando un nuovo riferimento sentimentale. Dopo gennaio sarà possibile quindi allargare il proprio giro di conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorevoli i nuovi progetti e rivincite su problemi vissuti in passato ma le responsabilità cresceranno di sicuro per tutti quelli che saranno pronti a mettersi in gioco.

Toro: Dopo un perido burrascoso, marzo sarà un mese di grande recupero, poiché entrerà in gioco Venere. Con quest’ultimo, a marzo l’amore sarà protagonista e tornerà l’intenzione di mettersi in gioco, sopreattutto per quelli single da tanto tempo. Il mese di maggio sarà favorevole agli incontri e per chi si vuole sposare inizia una fase decisiva. Per il quanto concerne il lavoro, Giove inizia un bellissimo transito e quindi stanno arrivando cambiamenti. Molto possibilmente si tratterà di un’attività che si sta svolgendo da tempo e sono previsti scatti in avanti.

Gemelli: La prima fase dell’anno c’è un po’ di difficoltà,. A febbraio le stelle saranno conflittuali e necessita quindi di un chiarimento in primavera. Il motivo saranno i soldi o il lavoro a tenervi impegnati, mentre l’amore è in secondo piano. Per chi è single si apre un periodo d’interesse che raggiungerà il massimo alla fine di marzo e per chi è rimasto ferito da una precendente relazione, sceglierà legami parziali, non impegnativi e molto saltuari. Sul lavoro occorre andare avanti senza troppe ansie per il futuro e anche il desiderio di cambiamenti è forte, ma è meglio non fare passi troppo affrettati. Non è il momento giusto.

Previsioni Cancro, Leone, Vergine

Cancro: Sono presenti novità per il mese di febbraio con Venere favorevole e cuori solitari saranno incoraggiati da Mercurio. Giove resta in posizione contraria, ma occorre resistere ancora per poco. A inizio febbraio il transito positivo di Venere dona emozioni sincere e sono molto favorevoli i giovani che provano ad affrontare le prime esperienze amorose. E se si è in una relazione finita e ci sta separando? Ci saranno motivi di soldi e di burocrazia da controllare a marzo e aprile. Sul lavoro per i giovani che stanno cercando un primo impiego, vanno colte al volo le opportunità e buone prospettive per i contratti a chiamata.

Leone: Dal mese di febbraio, niente pià opposizione di Venere e quindi ottimo segno per i sentimenti. Mese rilevante per l’amore che si risveglia e anche le coppie che hanno avuto un periodo di allontanamento potranno ritrovarsi. Ottimo periodo scoppiettante per le avventure, più o meno importanti, in cui qualcuno avrà anche l’imbarazzo della scelta: dovrà decidere tra due storie. Per il lavoro non è la mancanza di voglia che manca, ma sono presenti problemi a livello di contratto che vanno risolti. Giove è dissonante e anche il desiderio di cambiare è potente, ma resta un’incetezza per il futuro. Evitate le accelerazioni.

Vergine: Marte e Venere sono contrari a febbraio e questo è segnare di qualche tensione in amore. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo potrebbero risentire problemi e contrattempi, che uno dei due partener o entrambi, rovesciano sulla coppia. I nodi verranno al pettine, ma le stelle dicono che occorre fare chiarezza. Per il lavoro il passaggio di Saturno sarà equilibrato da quello di Giove: saranno diminuiti i contrattempi nei quali si può incorrere. Sempre sul lavoro, prima di abbandonare il sicuro per l’incerto bisogna riflettere bene e non fare scelte avventate.

Previsioni Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: A giugno Giove non sara in opposizione e quindi è ottimo per chi sta affrontanto una fase sentimentale un po’ piatta. Non si può dire che si saranno miracoli, ma ci sarà un miglioramento parziale che favorirà l’opportunità di allargare la propria cerchia e questo aiuterà a mettere da parte qualche problema finanziario, che prima induceva preoccupazione. Sul lavoro, i primi mesi dell’anno saranno positivi e le buone notizie sono in arrivo anche nel mese di maggio.

Scorpione: A inizio anno ci saranno un po’ di insidie, e quindi è meglio evitare le complicazioni e non assumere comportamenti orgogliosi. Ma se la situazione è ormai esausta si può decidere di tagliare i rami secchi, per sentire maggiore libertà ed essere proiettate sul altre persone. Stop al rimurginio sul passato: bisogna abbandonarsi ai sentimenti. Sul lavoro il desiderio di cambiamento è sbocciato da tempo, ma occorre stare attenti ai passi frettolosi. C’è in arrivo una chiamata, annuncia un nuovo contratto, ma occorre usare prudenza.

Sagittario: Forti passioni a gennaio. Il desiderio di avventura è molto potente, c’è la possibilità che si inizi una relazione “extra”, di quelle che passano oltre al legame quotidiano. In genere è presente una rinnovata grinta che porta ad assumere maggiori responsabilità, ma anche rischi. Diverse occasioni fioriranno proprio verso la fine del mese: occorre tenere d’occhi il giorno 22, C’è la possibiità di vivere emozioni trascinanti. Per il lavoro Giove inizia un bel passaggio portando diverse novità. Certo, dipenderà dalle attività che si svolgono in corso, ma chi desidera mettersi in gioco le occasioni abbonderanno.

Previsioni Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: Tenere a mente una lezione: l’amore è troppo importante nella vita di ognuno. Da marzo Saturno sarà favorevole e poi arriverà un bel passaggio di Giove: dunque se ci sono state precedenti incomprensioni con il partner non bisogna perdere la pazienza. Anzi: occorre dimostrare di essere più tolleranti e non mettere i sentimenti in sordina a causa del troppo lavoro. A propostito di quest’ultimo, ci saranno interessenti cambiamenti e come dice Paolo Fox bisogna guardare la futuro con ottimismo. Marte e Mercurio da agosto saranno in ottimo aspetto e questo darà la possibilità di superare alcune difficoltà del passato.

Acquario: Quest’anno Marte e Venere sono in ottimo aspetto, anche se l’agitazione e l’insofferenza incombono in alcuni periodi del 2023. A metà gennaio via libera alla passione sia per quanto riguarda le relazioni stabili che per i nuovi sentimenti che troveranno terra fertile per arricchire. Quindi, la passionalità sarà alle stelle, mente sul lavoro si è in cerca di nuovi orizzonti. Sarò prevista una svolta a giugno, quando ci sarà la possibilità di pensare di mettere in cantiere delle nuove collaborazioni professionali. Però occorre usare prudenza e tanta attenzione a non fare passi più lunghi della gamba.

Pesci: Nel 2023 le coppie saranno più forti del solito e finalmente se ne vanno le preoccupazioni per ciò che concerne la sfera sentimentale. Chi è single da tempo invece dovrà guardarsi intorno e le risposte giungono già da gennaio: Venere dal giorno 27 sarà nel segno donando un plus anche nei rapporti intepersonali. Spumeggianti sorprese nel mese di marzo. Sul lavoro invece il passaggio di Giove concerne protezione. Va sfruttata la creatività per far decollare un nuovo e rilevante progetto. Nel mese di maggio arriverà una succulenta proposta in cui le occasioni per mettersi in gioco non mancheranno sicuramente.