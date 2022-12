Stranger Things: quando esce il primo spin-off? Come si chiamerà? Tutto ciò che sappiamo

Stranger Things è la popolare serie dei fratelli Duffer che ha portato milioni di fan nel Sottosopra in compagnia di Undici e dei suoi amici di Hawkins. La serie ha ottenuto così tanto successo che è arrivata alla sua quinta stagione (ultima) oltre a dar vita a libri, videogiochi e a quanto pare uno spin-off. Di che si tratta?

Stranger Things – ci sarà uno spin-off? quando uscirà?

Era da un pò che i fratelli Duffer avevano in cantiere di allargare l’universo di Stranger Things. Spunta adesso la notizia di uno spin-off legato alla serie madre (ma non eccessivamente) che secondo una prima sinossi, rilasciata dal sito What’s on Netflix sarebbe: “Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grande avventura per due fratelli gemelli amanti dei videogiochi che vivono nella periferia della Tokyo degli anni ’80“.

Si tratta di una serie animata, che durerà circa 6 ore e probabilmente si chiamerà “Stranger Things Tokyo”, ma non c’è nulla di confermato da parte di Netflix anche se la serie sarebbe in lavorazione dal 2021. Potrebbe essere che si decida di farla uscire soltanto dopo la fine della quinta stagione, in modo tale da colmare il vuoto che la serie madre lascerà nel cuore dei fan.

Essendo ambientata negli anni 80, gli eventi che saranno rappresentati in questo anime, coincideranno con quelli a cui assistiamo in Stranger Things; invece di essere ad Hawkins saremo in Giappone, nella capitale del Sol Levante. Potrebbero anche ritornare personaggi della serie principale o almeno i cattivi come Vecna e il Demogorgone.

Per ulteriori informazioni bisognerà comunque attendere.