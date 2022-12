Frozen, quanti capitoli sono? Sono previsti ulteriori sequel?

Frozen è il popolare film d’animazione prodotto dalla Disney che negli anni ha riscosso innumerevole successo. Non ci si è fermati al primo capitolo e dopo gli incassi al botteghino è stata realizzata anche una seconda pellicola, ma ci sarà anche un terzo prodotto? vediamo insieme quali sono le possibilità.

Frozen – ci sarà un terzo film?

Sulla possibilità di un terzo film si è espressa Idina Menzel, doppiatrice di Elsa. In occasione dell’uscita del suo documentario Idina Menzel: Which Way to the Stage? su Disney+, l’attrice ha dichiarato che probabilmente sarà realizzato un sequel di Frozen.

Ricordiamo intanto cosa è successo nei precedenti capitoli per capire se questa è una possibilità concreta.

In Frozen – il regno di ghiaccio conosciamo Elsa ed Anna, due sorelle che si ritrovano a vivere da sole nel regno di Arandelle con la prima che deve ascendere al trono ma si ritrova a scoprire di avere dei poteri magici, che metteranno in crisi la sua identità, ma grazie all’amore di sua sorella riuscirà a venirne a capo.

Nel secondo film, Frozen – il segreto di Arandelle, le due protagoniste sono più grandi e consapevoli dei propri poteri e dei pericoli che le circondano, dovranno però anche affrontare i segreti della propria famiglia che per anni sono stati sepolti.

Alla fine della pellicola vediamo che Elsa ed Anna prendono due strade diverse, quelle forse a cui erano destinate sin da piccole, ma questo non significa che sia un addio; in Frozen 3 si potrebbero esplorare nuovi aspetti delle storie. Ad esempio, come dichiarato da Idina, voce della principessa di ghiaccio, il terzo capitolo della saga potrebbe sviluppare il personaggio di Elsa ed in particolare la possibilità per lei di trovare l’amore.

Uno dei motivi di successo di Frozen risiede soprattutto nel rapporto tra le due sorelle, nella loro capacità di salvarsi da sole senza un principe azzurro, aspetto che permette al film d’animazione di differenziarsi dalle altre pellicole Disney. Tuttavia, dopo continue lotte e tanta solitudine, anche per Elsa ci potrebbe essere un lieto fine, che i fan, sperano di poter vedere con una donna. Il personaggio di Elsa infatti è diventato un’icona LGBTQ con la canzone Let It Go. Non abbiamo però ne conferme riguardo l’orientamento del personaggio e ne soprattutto della possibilità che si realizzi un sequel.