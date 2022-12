Giacomo Urtis irriconoscibile: ecco com’è cambiato negli anni | Foto prima e dopo

Molti sono coloro che nel corso degli anni grazie ai social e grazie a diversi programmi televisivi, come ad esempio il Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di conoscere Giacomo Urtis. Già noto al pubblico come il chirurgo dei vip. In realtà nemmeno lui negli anni è riuscito a resistere alla tentazione di sottoporsi a qualche ritocchino e oggi appare davvero irriconoscibile. Ma esattamente quali sono gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Giacomo Urtis irriconoscibile

Giacomo Urtis da sempre ha dimostrato di avere una grande passione per la chirurgia estetica ed infatti ha prima ottenuto una laurea in Medicina e Chirurgia poi una specializzazione in Dermatologia e Venereologia e in ultimo un master in Chirurgia Estetica. E proprio di questa sua passione ne ha quindi fatto un lavoro con l’unico scopo di riuscire ad assecondare i desideri di molti clienti, ma anche i suoi. Nel tempo infatti nemmeno lui è riuscito a resistere alla tentazione di sottoporsi a qualche ritocchino, e il suo aspetto infatti lo dimostra. Oggi il celebre dottore e noto personaggio televisivo appare molto diverso da come il pubblico l’ha conosciuto. E proprio per tale motivo sono molti coloro che proprio sui social l’hanno accusato di aver addirittura cambiato fisionomia e di essere oggi irriconoscibile.

Cosa si è rifatto Giacomo Urtis

Ma esattamente, quali sono i ritocchi estetici a cui si è sottoposto Giacomo Urtis? A tale domanda è possibile rispondere affermando che la sua trasformazione è iniziata con dei lifting per eliminare dal viso le rughe. E quindi i segni del tempo che passa. Questo però è stato solo l’inizio, infatti da quel momento non è più riuscito a fermarsi. Lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Live-Non è la D’Urso ha rivelato di essersi fatto asportare per 9 litri di grasso in eccesso, di essersi fatto scolpire il corpo e di aver anche rimodellato il suo lato b. Nello specifico le zone del corpo trattate sono i bicipiti, tricipiti, deltoidi. E poi ancora pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce. Oltre a tutto ciò anche il viso è stato ritoccato. E come lui stesso ha dichiarato le uniche parti del corpo a non essere state sottoposte a intervento chirurgico sono le mani e la testa. Oggi Urtis si mostra sui social con fisico scolpito, una lunga chioma bionda e rossetto rosso ben in vista.