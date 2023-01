A Quiet Place 3, quando uscirà? Cosa sappiamo del terzo capitolo: trama, cast e curiosità

A Quiet Place, per chi non lo sapesse, è la serie post apocalittica horror di John Krasinski che ha riscosso successo tale da incassare 350 milioni di dollari ed ottenere anche un secondo capitolo, A Quiet Place 2. Ma quali saranno i progetti futuri per questo franchise?

A Quiet Place 3, quando esce?

La programmazione del terzo film uscirà nel 2025 come annunciato durante la presentazione dei prodotti Paramount. Non sono molte le notizie che sappiamo a riguardo, ma sicuramente si vorrà continuare la storia iniziata nel 2018, ed inoltre vedremo anche lo stesso Krasinski recitare accanto all’attrice protagonista, nonché sua moglie, Emily Blunt.

In attesa di A Quiet Place 3, per soddisfare la sete dei fan, sarà prodotto anche uno spin-off che uscirà quest’anno nelle sale, probabilmente il 31 marzo. A scrivere la storia è sempre Krasinski ma alla regia avremo Michael Sarnoski e la trama si svilupperà nello stesso universo del film originale.

A Quiet Place 3 – trama

Il secondo film termina lasciando una grande suspance nel cuore dei telespettori, che rimangono incantanti a sentire il rumore delle onde radio, senza sapere chi sopravvive o no. Infatti alla fine della pellicola vediamo che, dopo che Regan ed Emmett si sono rifugiati su un’isola credendo di essere al sicuro, degli alieni riescono a raggiungerli attaccando i sopravvissuti. Per di più non sappiamo se Marcus e il neonato si salveranno e se Evelyn riuscirà a dare una mano ai suoi figli.

Non è tutto. In realtà il regista ha tantissime idee in serbo per poter continuare i suoi progetti e rendere questo horror avvincente e spaventoso allo stesso tempo.

A Quiet Place 3 – cast

Per quanto riguarda il cast rivedremo sicuramente Emily Blunt nei panni di Evelin ed anche Millicent Simmonds (Regan) e Noah Jupe (Marcus). Dovrebbe ritornare anche Cillian Murphy (Emmett) mentre più improbabile Djimon Hounsou, (Man on Island).