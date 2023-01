Chi è e cosa fa nella vita Giano Del Bufalo, fratello di Diana Del Bufalo? Curiosità e biografia

Probabilmente lo avrete visto in “Cash or Trash – Chi offre di più?” la trasmissione di Paolo Conticini trasmessa su Discovery, ma chi è Giano Del Bufalo? scopriamo insieme cosa fa nella vita il fratello di Diana.

Giano del Bufalo – chi è e cosa fa?

Nato a Roma nel 1987 è figlio d’arte. Mentre sua madre, Ornella Pratesi è un soprano lirico (e da lei ha preso spunto Diana Del Bufalo, famosa cantante, attrice e doppiatrice) suo padre Dario, è un architetto e archeologo che gli ha trasmesso la passione per la storia.

Infatti, dopo essersi iscritto a Giurisprudenza senza portare a termine gli studi, Giano si è avvicinato al mondo antico, apprendendo dal padre tutto ciò che poteva sulla tassidermia (tecnica di imbalsamazione animali morti) e la wunderkammer. Questa parola che in italiano si può tradurre con “camera delle meraviglie” sta proprio ad indicare un museo medievale in cui vengono raccolti oggetti del mondo della natura o creati dall’uomo.

Giano entra insomma nel mondo del collezionismo, creando la prima galleria d’arte, il Mirabilia Art Cafè da un locale completamente vuoto. Amplia la sua collezione con la raccolta di animali imbalsamati, teschi di animali preistorici, tute spaziali, reperti egizi, oggetti esoterici che trova nei suoi viaggi per il mondo, esperienza nata dal suo primo soggiorno in America dove entrò in contatto con una tribù del territorio.

Dopo una notte meravigliosa passata a banchettare con queste persone squisite, venni omaggiato con una pelle di volpe, un pipistrello messicano essiccato al sole e delle piume di uccello che ancora conservo. Questa fu la prima esperienza che mi avvicinò al lavoro che porto avanti ancora oggi.

Successivamente è entrato nel mondo della tv, prima affianco a a Daniele Bossari in “Il codice del Boss” e dopo con Cash or Trash che ha permesso al pubblico di conoscerlo.

Giano Del Bufalo – curiosità

Il fratello di Diana, attualmente porta avanti due wunderkammer . Oltre al “Mirabilia – Art gallery” che si trova nei presso del Circo Massimo, c’è anche Diorama in zona Monti sempre a Roma, un luogo dove si evince lo stile barocco ed eccentrico, caratteristiche che in realtà appartengono allo stesso curatore Giano.

Uno dei frequentatori della sua galleria più assidui è Steven Tyler, frontman degli Aerosmith.

Insieme a suo padre vive in un castello.

Secondo le foto Instagram non sembrerebbe fidanzato

Ha un bellissimo rapporto con la sorella

Ama la musica infatti sa suonare alcuni strumenti tra cui la chitarra

