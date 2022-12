Alice in Borderland 3 si farà? Cosa sappiamo della terza stagione: data di uscita e cast

Alice in Borderland è una popolare serie tv giapponese tratta dall’omonimo manga che per il suo genere distopico thriller è piaciuta molto ai fan che dopo ben 2 anni dalla pubblicazione della prima stagione, il 22 dicembre 2022 hanno potuto finalmente vederne il seguito. Sebbene sia stata criticata per la poca profondità del personaggi, a rendere un piccolo gioiellino questa serie è stato il lavoro su montaggio e cinematografia.

Il prodotto diretto da Shinsuke Sato, si è classificato tra i primi 10 contenuti di Netflix e con il finale della seconda stagione ha lasciato molte questioni in sospeso e soprattutto i fan in attesa di scoprire tutte le carte in tavola.

Il successo della serie porterà anche ad una terza stagione? Alice in Borderland 3 si farà?

Attualmente Netflix non ha rilasciato alcuna conferma riguardo al futuro stesso della serie, quindi ovviamente non è presente neanche una data di uscita. Ma si può supporre che uscirà nel dicembre del 2023, come accaduto per le precedenti stagioni pubblicare il 21 dicembre 2021 e il 22 dicembre 2022.

Per quanto riguarda il numero di episodi, si può presupporre che ve ne saranno 8.

Nell’eventualità di un prosieguo, di cosa potrebbe parlare Alice in Borderland 3?

La seconda stagione finisce con l’inquadratura su un tavolino in un ospedale, sul quale sono presenti delle carte che vengono spazzate via dal vento, eccetto una: quella del Joker. In un possibile terzo capitolo si ripartirà da qui. Cosa rappresenta questa carta? Borderland esiste veramente o si tratta solamente di un’allucinazione? chi dei protagonisti è realmente sopravvissuto?

Alice in Borderland 3 – Cast

Nella terza stagione della serie tv rivedremo sicuramente i principali attori del cast, e ci sarà l’ingresso di new entry in modo probabile. Questi gli attori:

Kento Yamazaki (Arisu)

Tao Tsuchiya (Usagi)

Nijiro Murakami (Chishiya)

Aya Asahina (Kuina)

Ayaka Miyoshi (Ann)

Riisa Naka (Mira)