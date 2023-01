Quando esce Madreperla? Tracklist e featuring del nuovo album di Gué prodotto da Bassi Maestro

Dopo poco più di un anno, Gue Pequeno torna con un suo album da solista.

Era il 10 dicembre 2021 quando usciva Guesus, 16 tracce prodotte da svariati produttori di primissimo piano (la lista completa: 2nd Roof, DJ Shocca, Marco Polo, Marz, The Night Skinny, Rvchet, Shablo, Sixpm, Zef) capaci di far ottenere a Cosimo Fini un doppio Platino.

Doppo Platino come l’album precedente, Mr Fini, pubblicato nel giugno del 2020.

O come Sinatra, pubblicato nel settembre del 2018.

Stavolta l’album si chiamerà Madreperla: sarà il nono album in studio dell’artista (l’ottavo escludendo Santeria, scritto interamente con Marracash) ed è stato anticipato da un video pubblicato su YouTube che ha mandato l’hype alle stelle.

Nel video in questione, con un Jerry Calà d’eccezione a fare da “host”, c’è la presenza di tutti gli artisti presenti a loro volta nell’album, come produttori (in realtà il produttore è uno ed uno solo, ed è il veterano Bassi Maestro) o come featuring.

Qual è la tracklist di Madreperla? Quali sono i featuring?

I featuring presenti nell’album sono 7 e in due casi sono due gli artisti a collaborare contemporaneamente con Gué.

Scopriamoli assieme andando a leggere la tracklist di Madreperla, che è possibile leggere andando a scannerizzare il QR code presente nel menù aperto da Guè ad un certo punto del video (quant’è avanti quel Guè…):

01 – Prefissi

02 – Tuta Maphia feat. Paky

03 – Mi hai capito o no?

04 – Cookies N’ Cream feat. Anna e Sfera Ebbasta

05 – Need u 2Nite feat. Massimo Pericolo

06 – Leon (The professional)

07 – Free feat. Marracash e Rkomi

08 – Mollami parte 2

09 – Lontano dai guai feat. Mahmood

10 – Chiudi gli occhi

11 – Da 1K in su feat. Benny The Butcher

12 – Capa Tosta feat. Napoleone

Madreperla di Guè Pequeno, quando esce?

Adesso non ci resta che attendere l’uscita dell’album, già imminente: l’album uscirà infatti venerdì 13 (giorno evocativo, in alcune parti del mondoo) gennaio