His Dark Materials – Queste oscure materie 4, quando uscirà? Cosa sappiamo del quarto capitolo

His Dark Materials 3 non è ancora uscita del tutto (infatti mancano ancora alcuni episodi che verranno trasmessi queste settimane) che già ci si chiede se ci sarà una quarta stagione. Cosa sappiamo fino ad ora?

His Dark Materials – ci sarà un quarto capitolo?

His Dark Materials è tratto dagli omonimi romanzi di Philip Pullman e fino ad ora ogni stagione ha coperto uno dei libri della trilogia, proprio per questo motivo si pensa che non ci sarà una quarta stagione, infatti al momento non ci sono notizie. Tuttavia potrebbe anche essere presto, considerato che la terza stagione è appena uscita e bisogna valutare il rating dei telespettatori.

Il terzo capitolo della storia però, se da una parte ha risposto alle domande e chiuso i fili delle storyline dei personaggi, ha lasciato comunque diverse curiosità, in primis quelle che riguardano la protagonista Lyra, che separandosi da Pantalaimon entra nella terra dei morti.

Potrebbe essere che la quarta stagione sia allora incentrata su di lei e le ulteriori avventure che potrà vivere? O è più probabile che venga realizzato uno spin-off?

His Dark Materials – 4° stagione o spin-off?

Considerando che le principali questioni sono state risolte, è molto probabile che non ci sarà una quarta stagione, ma le speranze non sono del tutto perdute! Per i fan di Lyra ci sono buone possibilità di rivederla in degli spin-off incentrati su di lei.

Infatti Philip Pullman ha finora scritto due libri sulla vita di Lyra e Pan dopo His Dark Materials: Lyra’s Oxford che racconta delle lotte di Lyra contro una strega che vuole vendicare la morte del figlio, e The Secret Commonwealth che è ambientato dieci anni dopo le vicende di His Dark Materials. Quest’ultimo appartiene alla trilogia Book of Dust di cui ancora non è stato scritto il terzo libro. Tenendo conto che lo scrittore ha dichiarato di star terminando la scrittura, è probabile che se questo spin-off verrà realizzato, se ne riparlerà nel 2025.

Per quanto riguarda il cast, è probabile che l’attrice interprete di Lyra ( Dafne Keen) possa ritornare per lo spin-off in quanto avrebbe l’età giusta per calarsi nel ruolo. La stessa ha dichiarato di voler essere Lyra per il resto della sua vita.