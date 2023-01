Outer Banks 3, quando esce? Cosa sappiamo della terza stagione?

Dopo una lunga attesa, Netflix ha diffuso le prime informazioni riguardo la terza stagione di Outer Banks, che cosa sappiamo?

Outer Banks 3, quando esce?

La prima domanda che i fan si stanno facendo è sapere la data di trasmissione di Outer Banks 3. Ebbene, abbiamo un time: 23 febbraio. La serie, creata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke avrà una terza stagione composta da 10 episodi, della durata di 40/50 minuti nei quali assisteremo alle nuove avventure dei protagonisti.

Outer Banks 3 – trama

La seconda stagione termina con l’arrivo dei Pogue (John B., Sarah, Kiara, Pope, JJ) e Cleo in un’isola deserta ribattezzata Poguelandia dopo aver perso l’oro. I ragazzi sono dunque al verde e lontano da casa e, dopo un iniziale momento idilliaco in cui trascorrono le giornate pescando e nuotando, si ritroveranno nuovamente coinvolti in una caccia al tesoro. Intanto Ward e Rafe sono affamati di vendetta e ci sarà uno spietato Don Caraibico che non si fermerà davanti a nulla. “Sono i Pogue contro il mondo e l’unica via d’uscita è quella di restare insieme” si legge nella sinossi ufficiale.

La seconda stagione ha lasciato i telespettatori sorpresi di fronte a tanti misteri e nuove rivelazioni scioccanti. Sicuramente in questo terzo capitolo i nodi verranno al pettine al fine di rendere la stagione ricca di avvenimenti che lasceranno senza fiato. Ci sarà inoltre anche spazio per raccontare la storia d’amore tra JJ e Kiara.

Outer Banks 3 – cast

In Outer Banks 3 ritorneranno i personaggi principali che abbiamo conosciuto nelle prime due stagioni. Avremo però anche i volti di alcuni protagonisti del secondo capitolo tra cui Cleo (Carlacia Grant), Big John (Charles Halford) e Limbrey (Elizabeth Mitchell). Non mancheranno le tre new entry annunciate a giugno: Andy McQueen, Fiona Palomo e Lou Ferrigno Jr. Chissà quale ruolo avranno nella storia e in che modo movimenteranno la situazione, per avere risposte ci toccherà attendere ancora un pò.

Intanto sulla pagina Instagram della serie sono state pubblicate le prime immagini della terza stagione.

