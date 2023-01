GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 27: “Ma quale vittima?”

Amici e amiche non venitemi a dire che credete davvero che Dana sia una povera vittima del branco. Cioè lei è entrata carica a pallettoni e dopo ventiquattro ore aveva già litigato con metà dei vipponi. Dice cose pesantissime, volgari e cattive e poi si isola facendo la vittima. Ma dopo 20 anni di reality a me non freghi cara Dana. È una gran provocatrice, che per carità in un reality ci sta. I personaggi “cattivi” sono il sale di questi programmi, ma a me piacciono le cattive che mantengono il punto non quelle che lanciano il sasso e poi nascondono le mani. Vuoi fare la str**za? Perfetto va benissimo ma falla fino in fondo! Non piangere poi in un angolino se gli altri ad una certa ti rispondono. In più non accetto si paragoni Dana a Marco Bellavia, perché sono davvero due cose diverse. Marco non ha mai provocato e non è mai stato cattivo con nessuno a differenza di Dana.

Per me Clizia Incorvaia ha fatto un intervento che poteva risparmiarsi. Non ha fatto un figurone diciamo, ma può una in diretta chiedere alla frequentazione della sorella “ma hai le farfalle nello stomaco? Micol è solo un’amica o qualcosa di più?”. Ma poi Micol ha un bel caratterino perché deve andare Clizia a difenderla ogni volta? Tra l’altro Tavassi non ha fatto nulla di male, la maliziosetta è stata la Murgia, ma in lui non ho visto complicità. Ha ragione Sonia quando dice che Nicole è entrata con lo scopo di infilarsi in mezzo alle coppie per fare dinamica, ne sono convinta. Una cosa che non mi è piaciuta minimamente ieri è come è stato trattato l’argomento Murgia, Maestrelli. Lui ha detto che è finito in ospedale due volte, che lei lo menava ed è stato liquidato tutto in due minuti con la notoria sensibilità da elefante del conduttore.. ma come si fa a fare passare come niente fosse una che dice che alla fine non è che lo menava, si parla di qualche schiaffo, qualche spintone e un piatto rotto che lo ha tagliato? Ma per voi è normale? Voi vi comportate così? No perché a me pare follia. Pensate se quello a dare qualche schiaffo fosse stato Andrea, ora non sarebbe neanche più in quella casa. In un programma trash non si possono trattare questi argomenti e soprattutto non con questa leggerezza.

Ragazzi nonni’ sempre peggio, sempre più gelosa di Daniele. La scenata di gelosia a Dana mi ha fatto volare. Ma poi è stupendo come neghi l’evidenza. Lei gelosa? Scherziamo? So che devo parlare di quanto successo in puntata ma vado un secondo fuori tema dicendovi che stanotte Daniele e Oriana sono finiti a letto insieme ed è scattato il limone. Lo dico solo perché in puntata Daniele ha ribadito con fermezza che mai, sarebbe successo qualcosa con Oriana.

Preferita del pubblico Oriana, che se non vinceva contro Davide e Dana era preoccupante.

In nomination ci sono Dana, Nikita e Nicole. La meno votata sarà eliminata e vi dirò io salvo Nikita, poi chi esca tra le altre per me è indifferente.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ventisettesima puntata

Quello che resterà della casa del #GFVip quando stanotte Nonní darà sfogo alla sua furia pic.twitter.com/8uzwflmuWU — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 9, 2023

Se al posto di Andrea ci fosse stata Nicole le cose sarebbero andate diversamente. La violenza di una donna nei confronti di un uomo non è meno grave di quella di un uomo fatta ad una donna #GFVip pic.twitter.com/lBx56AiJVU — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 9, 2023