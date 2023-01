La Porta Rossa, quante stagioni sono? Ci sarà una quarta stagione?

La Porta Rossa è una serie tv italiana ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Ha colpito il pubblico italiano per via della sua particolarità: un detective che indaga sul suo stesso omicidio.

Vediamo insieme trama, stagioni e futuro della serie.

La Porta Rossa – trama

La storia è quella di Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) un commissario che deve affrontare un caso molto complicato: scoprire chi lo ha ucciso. L’uomo infatti ha perso la vita in un’azione di polizia in solitaria e non ha attraversato la Porta Rossa, che separa l’aldilà dal mondo terreno. Vaga dunque sulla terra alla ricerca del proprio assassino, nel tentativo di proteggere anche sua moglie (Gabriella Passion) che ha delle visioni future sulla propria morte. Le uniche persone che possono aiutare il commissario in questa missione sono Vanessa (Valentina Romani), una medium che riuscirà a sentirlo e Jonas (Andrea Bosca), altro spirito che vaga nel limbo.

La Porta Rossa – stagioni

Attualmente sono state realizzate tre stagioni della serie. La prima è stata trasmessa sulla RAI nel 2017, la seconda nel 2019, e dall’11 gennaio 2023 parte la terza stagione.

Se nella prima stagione abbiamo assistito più che altro alla presentazione dei personaggi, nella seconda abbiamo un approfondimento. Cagliostro si troverà a dover non soltanto cercare il suo assassino e provare a salvare sua moglie, ma dovrà fare i conti anche con tutto ciò che ha lasciato sulla terra e tenterà di sciogliere tutti i nodi e scoprire cosa si cela dietro ogni mistero. Non è facile lasciare il mondo dei vivi, in qualche modo le azioni prodotte dalle visioni avute in passato hanno messo in moto delle conseguenze, oltre alla presenza di legami ancora da comprendere, come ciò che lo unisce a Vanessa.

La terza stagione vede ancora Cagliostro come protagonista, il suo viaggio però sta per giungere al termine e scopriremo se il commissario varcherà finalmente il confine della Porta Rossa o se ci sono ancora delle questioni che lo terranno legato. Sicuramente, nelle 8 puntate, della durata di 50 minuti, vedremo anche quale sarà il destino di tutti gli altri personaggi.

La Porta Rossa – futuro della serie

Al momento non è stata confermata una quarta stagione. La terza dunque sarà l’ultima. Gli impegni di Lino Guanciale non gli permettono di dedicare tempo a questo ruolo, sebbene l’attore abbia dichiarato di esserne affezionato. Chissà però, se in un futuro non assisteremo ad un prosieguo o se, onde evitare di allungare il brodo inutilmente, si deciderà di fermarsi al numero 3.