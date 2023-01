One minute you’re a parent, the next you’re a podcaster. Or a driver. Or a DIY expert. Or a chef. We all take on different roles every day – that’s why the fully electric #XC40 is designed to be as versatile as you, for all your daily needs.

Un momento sei un genitore, quello dopo un podcaster. O un guidatore. O un esperto di fai da tet. O un cuoco. Abbiamo tutti differenti ruoli ogni giorno – per questo la XC40 elettrica è progettata per essere versatile come sei tu, per ogni esigenza quotidiana.

Si promuove così la Volvo XC40, la cui pubblicità passa sovente in televisione.

Di seguito, vi proponiamo la versione anglofona (da cui abbiamo tratto il precedente testo).

A colpire, di questa pubblicità, è la musica di sottofondo, sicuramente molto coinvolgente e frizzante.

E così in molti si sono chiesti: qual è la canzone della pubblicità della Volvo XC40?

Come riportato dall’account ufficiale della casa automobilistica, si tratta di Cobrastyle, canzone del 2004 dei Teddybears, gruppo svedese, in collaborazione con il cantante giamaican Mad Cobra.

La canzone è poi uscita come singolo il 6 giugno 2006 e il testo della parte usata per la pubblictà recita così:

My style is di bom digi bom di deng di deng digi-digi (Ooh)

Da rude bwoy no pley wid di bom di deng di deng digi-digi (Ooh)

My style is di bom digi bom di deng di deng digi-digi (Ooh)

Da rude bwoy no pley wid di bom di deng di deng digi-digi (Ooh)

Notevole come Cobrastyle sia stata usata per diversi film eserie tv, per la colonna sonora di diversi videogiochi sportivi (tra cui due – ben due – capitoli di FIFA) e per altre pubblicità.